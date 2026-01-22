В Уфе осудили шестерых сотрудников реабилитационного центра за удержание пациентов

Суд в Уфе вынес приговор шестерым фигурантам дела о незаконном лишении свободы и похищении людей в реабилитационном центре.

Прокуратура Республики Башкортостан сообщила о завершении судебного процесса в отношении шести сотрудников реабилитационного центра. Суд признал их виновными в незаконном лишении свободы и похищении людей, совершенном группой лиц.

Согласно материалам дела, организатор создал коммерческую организацию и совместно с сообщником арендовал жилые дома в Уфимском и Чишминском районах. Учреждение позиционировалось как центр для оказания помощи людям, страдающим от алкогольной и наркотической зависимости.

©пресс-служба судов Башкирии

К деятельности были привлечены еще семь человек. Следствием установлено, что граждан доставляли в центр принудительно, лишая их возможности свободно передвигаться. Здания были оборудованы металлическими решетками на окнах, ручки демонтированы, территория огорожена забором, а двери заперты.

В отношении удерживаемых лиц, среди которых находились несовершеннолетние, применялось физическое и психологическое воздействие. Установлены факты связывания пациентов и обливания их холодной водой.

Летом 2024 года четверо пациентов, включая двух подростков, покинули территорию филиала центра в Дюртюлинском районе. Они скрывались в арендованной квартире в Уфе, однако спустя два дня сотрудники учреждения обнаружили их местонахождение. Беглецов, а также еще двух граждан, насильно вывезли в другой филиал, расположенный в Чишминском районе.

Решением суда троим подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 5,5 лет в исправительных колониях строгого и особого режимов. Двое фигурантов получили условные сроки с испытательным периодом четыре года. Одной из осужденных предоставлена отсрочка исполнения наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Ранее, в декабре 2025 года, Демский районный суд вынес обвинительные приговоры в отношении четырех других участников данной группы. Мужчины в возрасте от 37 до 45 лет были осуждены на сроки от 5 лет до 5 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.