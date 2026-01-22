0
Криминал

В Уфе осудили шестерых сотрудников реабилитационного центра за удержание пациентов

Суд в Уфе вынес приговор шестерым фигурантам дела о незаконном лишении свободы и похищении людей в реабилитационном центре.
Прокуратура Республики Башкортостан сообщила о завершении судебного процесса в отношении шести сотрудников реабилитационного центра. Суд признал их виновными в незаконном лишении свободы и похищении людей, совершенном группой лиц.

Согласно материалам дела, организатор создал коммерческую организацию и совместно с сообщником арендовал жилые дома в Уфимском и Чишминском районах. Учреждение позиционировалось как центр для оказания помощи людям, страдающим от алкогольной и наркотической зависимости.

К деятельности были привлечены еще семь человек. Следствием установлено, что граждан доставляли в центр принудительно, лишая их возможности свободно передвигаться. Здания были оборудованы металлическими решетками на окнах, ручки демонтированы, территория огорожена забором, а двери заперты.

В отношении удерживаемых лиц, среди которых находились несовершеннолетние, применялось физическое и психологическое воздействие. Установлены факты связывания пациентов и обливания их холодной водой.

Летом 2024 года четверо пациентов, включая двух подростков, покинули территорию филиала центра в Дюртюлинском районе. Они скрывались в арендованной квартире в Уфе, однако спустя два дня сотрудники учреждения обнаружили их местонахождение. Беглецов, а также еще двух граждан, насильно вывезли в другой филиал, расположенный в Чишминском районе.

Решением суда троим подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 5,5 лет в исправительных колониях строгого и особого режимов. Двое фигурантов получили условные сроки с испытательным периодом четыре года. Одной из осужденных предоставлена отсрочка исполнения наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Ранее, в декабре 2025 года, Демский районный суд вынес обвинительные приговоры в отношении четырех других участников данной группы. Мужчины в возрасте от 37 до 45 лет были осуждены на сроки от 5 лет до 5 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

0
22.01.2026
Криминал

Экспертиза подтвердила невменяемость отца, выбросившего дочь из окна в Уфе

арест преступника
Психиатрическая экспертиза установила, что 34-летний мужчина не осознавал свои действия. Уголовное дело передано в суд для назначения принудительного лечения.
0
21.01.2026
Криминал

В Уфе суд приговорил экс-проректора УУНиТ Азата Янгирова к 5 годам колонии

азат янгиров
Кировский районный суд Уфы приговорил бывшего проректора УУНиТ Азата Янгирова к 5 годам колонии общего режима за сбор части премий с сотрудников.
0
21.01.2026
Криминал

Верховный суд Башкирии ужесточил приговор экс-главе Мелеузовского района

Рустэм Шамсутдинов
Верховный суд РБ пересмотрел дело Рустэма Шамсутдинова. Экс-чиновнику увеличили срок за взятку в виде трех квартир, исключив помощь следствию.
0
19.01.2026
Криминал

Экс-начальницу финотдела УФСИН Башкирии приговорили к 3,5 года колонии

на женщину надевают наручники
Ленинский райсуд Уфы приговорил бывшую начальницу финотдела УФСИН Екатерину Эсаулову к 3,5 годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий.
0
19.01.2026
Криминал

В Уфе троих сотрудников ГИМС МЧС осудили за взятки

наручники на решетке
Октябрьский районный суд Уфы признал виновными троих инспекторов ГИМС. Их приговорили к лишению свободы в колонии общего режима за получение взяток при выдаче прав на маломерные суда.
0
18.01.2026
Происшествия

В Уфе сожители устроили драку и повредили лифт в новостройке

драка в лифте
Конфликт между тремя жильцами съемной квартиры в микрорайоне Яркий перерос в потасовку, в результате которой пострадала девушка, а лифт оказался сломан. Полиция проводит проверку.
0
18.01.2026
Криминал

Пенсионерка из Уфы лишилась более миллиона рублей после звонков лжеинвесторов

человек сидит за ноутбуком с банковской картой
69-летняя пенсионерка из Уфы стала жертвой аферистов, поверив в обещания легкого заработка в интернете. В результате она потеряла свыше 1 миллиона рублей.
0
18.01.2026
Криминал

Фонд грантов Башкирии требует 2,3 млн рублей у компании арестованной Гульнары Юриной

гульнара юрина в зале суда
Фонд грантов главы РБ взыскивает 2,3 млн руб. с АНОК Гульнары Юриной; предварительное заседание назначено на 17 февраля.
