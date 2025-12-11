0
53 минуты
Криминал

В Уфе осудили группу лиц за хищение квартир под видом выдачи займов

Суд установил, что подсудимые под видом выдачи кредитов оформляли договоры купли-продажи жилья. Пострадавшими числятся семь человек, ущерб превысил 18 млн рублей.
молоток и ключ с брелоком
©Grok

Октябрьский районный суд Уфы признал двух местных жителей виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. Информацию об этом распространила пресс-служба прокуратуры Башкортостана. Следствие установило, что подсудимые арендовали офис и размещали объявления о выдаче займов под залог недвижимости.

Деятельность группы велась в период с 2017 по 2022 год. По данным Коммерсант-Уфа, Андрей Чистяков и Леонид Ивин предлагали клиентам подписать документы для получения денег. Граждане полагали, что заключают договор займа с обременением, однако фактически подписывали договоры купли-продажи, передавая права собственности на свои квартиры злоумышленникам.

Даже при своевременном погашении задолженности и процентов недвижимость прежним владельцам не возвращалась. В результате действий подсудимых пострадали семь жителей города, а общая сумма материального ущерба составила более 18 миллионов рублей.

Суд назначил фигурантам наказание в виде лишения свободы сроком на 9 и 11 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор на данный момент в законную силу не вступил.

Ранее в регионе уже выносились приговоры за крупные махинации с жильем. В конце октября суд признал виновными двух застройщиков, Безрукова и Мукаева, которые похитили средства дольщиков ЖК «Меридиан». Ущерб от их действий составил 74 миллиона рублей, а сами фигуранты получили 9 и 7 лет колонии.

Также фиксируются случаи хищения крупных сумм с использованием других схем обмана. В начале декабря стало известно о 16-летнем подростке из Уфы, который перевел неизвестным 12,5 миллиона рублей из родительского сейфа. Молодой человек стал жертвой манипуляций, поверив сообщению о необходимости «декларирования» наличных средств.

Похожие записи
0
11.12.2025
Культура

В Башкирии ансамбль имени Гаскарова получил иск на 20 млн рублей за нарушение авторских прав

дверь с табличкой судья
Ансамбль имени Файзи Гаскарова получил иск на 20 миллионов рублей. Наследник композитора заявил о многолетнем нарушении авторских прав.
0
10.12.2025
Криминал

ФАС запретила фирме из Нефтекамска продавать бумагу «Нежная толстушка»

два рулона туалетной бумаги
Управление ФАС по Татарстану обязало компанию «Да Юань» прекратить продажу туалетной бумаги «Нежная толстушка» из-за сходства с товаром конкурентов.
0
10.12.2025
Криминал

Главу района в Башкирии задержали за аферу с жильем для сирот

Артур Зарипов
В Башкирии силовики задержали руководителя администрации Бижбулякского района Артура Зарипова. Как сообщают источники РБК Уфа, его обвиняют в превышении должностных полномочий при обеспечении жильем детей-сирот.
0
10.12.2025
Криминал

Компанию народного артиста Башкирии оштрафовали на 15,2 млн рублей за испорченную землю при поиске золота

вильдан яруллин
Финансовые требования Россельхознадзора были в полном объеме удовлетворены Арбитражным судом республики. С организации «Иремельбашресурс» постановлено взыскать 15,2 миллиона рублей в качестве компенсации за экологический вред.
0
08.12.2025
Криминал

Уфимцу дали 5,5 года строгого режима за похищение девушки

похищение девушки
Верховный суд Башкирии ужесточил приговор уфимцу, признанному виновным в похищении девушки, и отправил его в колонию строгого режима.
0
05.12.2025
Криминал

Защита Алана Марзаева намерена обжаловать приговор суда по делу о взятке

Алан Марзаев
Адвокат бывшего и.о. вице-премьера Башкирии Алана Марзаева направил апелляцию в Верховный суд республики. Осужденный отрицает вину и намерен добиваться оправдания.
0
03.12.2025
Новости

Суд в Уфе приостановил работу центра детского питания на 30 суток

питание в школе
Калининский районный суд Уфы приостановил деятельность МАУ «Центр детского и диетического питания» на 30 суток из-за нарушений санитарных норм.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.