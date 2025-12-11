В Уфе осудили группу лиц за хищение квартир под видом выдачи займов

Суд установил, что подсудимые под видом выдачи кредитов оформляли договоры купли-продажи жилья. Пострадавшими числятся семь человек, ущерб превысил 18 млн рублей.

Октябрьский районный суд Уфы признал двух местных жителей виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. Информацию об этом распространила пресс-служба прокуратуры Башкортостана. Следствие установило, что подсудимые арендовали офис и размещали объявления о выдаче займов под залог недвижимости.

Деятельность группы велась в период с 2017 по 2022 год. По данным Коммерсант-Уфа, Андрей Чистяков и Леонид Ивин предлагали клиентам подписать документы для получения денег. Граждане полагали, что заключают договор займа с обременением, однако фактически подписывали договоры купли-продажи, передавая права собственности на свои квартиры злоумышленникам.

Даже при своевременном погашении задолженности и процентов недвижимость прежним владельцам не возвращалась. В результате действий подсудимых пострадали семь жителей города, а общая сумма материального ущерба составила более 18 миллионов рублей.

Суд назначил фигурантам наказание в виде лишения свободы сроком на 9 и 11 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор на данный момент в законную силу не вступил.

Ранее в регионе уже выносились приговоры за крупные махинации с жильем. В конце октября суд признал виновными двух застройщиков, Безрукова и Мукаева, которые похитили средства дольщиков ЖК «Меридиан». Ущерб от их действий составил 74 миллиона рублей, а сами фигуранты получили 9 и 7 лет колонии.

Также фиксируются случаи хищения крупных сумм с использованием других схем обмана. В начале декабря стало известно о 16-летнем подростке из Уфы, который перевел неизвестным 12,5 миллиона рублей из родительского сейфа. Молодой человек стал жертвой манипуляций, поверив сообщению о необходимости «декларирования» наличных средств.