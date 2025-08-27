В Уфе осудили двух мужчин за шантаж депутата Курултая

В Уфе осудили двоих дельцов, пытавшихся выманить $300к у депутата Курултая Вадима Старова. Их хитрый план с компроматом провалился, приведя прямо в колонию.

Кировский суд Уфы 27 августа вынес приговор по делу о вымогательстве. Лечи Абухаджиев и Гимран Габитов получили четыре и четыре с половиной года колонии общего режима за попытку шантажа депутата Вадима Старова.

Мужчины требовали у чиновника 300 тысяч долларов. Взамен они обещали не разглашать компрометирующие материалы о его работе. О каких именно сведениях идет речь, суд не сообщил, но известно, что оба осужденных полностью признали свою вину, сообщили в пресс-службе Кировского райсуда и объединенной пресс-службе судов региона.