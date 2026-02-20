В Уфе осудили банду из 24 человек за кредитные аферы на 90 миллионов рублей

В столице Башкирии вынесли приговор организованной группе, которая оформляла фиктивные кредиты с помощью поддельных документов о трудоустройстве.

Советский районный суд Уфы вынес приговор организованной преступной группе из 24 человек, десять из которых — женщины. Всех их признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Организатором группировки признан 33-летний уроженец Салавата. Ранее он руководил юридической фирмой и уже имел условный срок за мошенничество. С 2024 года зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в сфере инженерных изысканий. Используя статус ИП, он предлагал гражданам юридическую помощь. Объявления с обещаниями помочь в получении кредитов, трудоустройстве и оформлении банкротства размещались в торговых центрах и на автовокзалах Башкортостана.

Часть обратившихся клиентов со временем вошла в состав группы. Деятельность началась в 2019 году и продолжалась около двух лет. Схема была следующей: потенциальный заёмщик приходил к предпринимателю, тот поручал подчинённым подготовить фиктивные справки о том, что человек трудоустроен на его ИП и получает зарплату, достаточную для обслуживания займа. С этими документами клиент шёл в банк.

Всего группа совершила более 27 эпизодов хищений из различных финансовых учреждений на общую сумму свыше 90 миллионов рублей. Ещё порядка 60 миллионов рублей похитить не удалось — банки отказали в выдаче кредитов части заёмщиков.

Организатор приговорён к 12 годам лишения свободы. Остальные участники получили сроки от двух лет. Четверо осуждённых остались на свободе с условными сроками, ещё двое отправятся в колонию после того, как их детям исполнится 14 лет. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.