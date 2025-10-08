0
2 часа
Криминал

В Уфе начался суд над чиновником, заставившим бизнес работать бесплатно

Бывшего замглавы Советского района Уфы Марата Китапова будут судить за превышение полномочий. По версии следствия, он заставил коммерсантов бесплатно облагородить сад на 680 тысяч рублей, пообещав расплатиться позже.
судебный молоток
© Imagen

Бывшего заместителя главы администрации Советского района Уфы Марата Китапова будут судить за превышение полномочий. По версии следствия, он заставил частную компанию бесплатно благоустроить сад имени Кирова, пообещав расплатиться позже, но слова не сдержал. Ущерб для бизнеса составил более 680 тысяч рублей.

Как считает следствие, Китапов решил благоустроить сад на пересечении улиц Бабушкина и Большой Гражданской, обойдя законные процедуры. Вместо проведения торгов и заключения официального контракта он напрямую потребовал от руководства местной фирмы выполнить работы. Компания должна была за свой счёт закупить саженцы деревьев и кустарников, а затем высадить их на территории сада.

Чтобы убедить предпринимателей, чиновник дал устные гарантии, что все расходы будут полностью компенсированы в будущем. Руководство фирмы, доверяя должностному лицу, выполнило заказ. Однако деньги за работу и материалы предприятие так и не получило. В результате компания понесла прямые убытки на сумму свыше 680 тысяч рублей.

Сам Марат Китапов выдвинутые против него обвинения отрицает. Его уголовное дело рассмотрит по существу Советский районный суд Уфы.

