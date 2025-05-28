В Уфе мошенница выдавала себя за сотрудницу МВД и обманула людей на 12 миллионов

Аферистка из Башкирии так убедительно играла стажёра МВД, что развела даже настоящих полицейских. Суд приговорил её к шести годам колонии, сообщает Mash Batash.

В столице Башкортостана орудовала особо наглая мошенница. Женщина настолько вошла в роль практикантки МВД, что предлагала свои услуги даже реальным сотрудникам полиции. Всего на удочку попались 12 человек.

Схема была простая: представлялась стажёркой министерства и предлагала «порешать вопросы» за деньги. Мол, дай денег — и любую проблему с законом улажу. Доверчивые люди верили и платили.

Женщина брала крупные суммы, обещая защитить права клиентов в суде и следствии. Только вот защищать никого не собиралась — просто пропадала с деньгами. Общий ущерб потянул на 12 миллионов рублей.

В итоге справедливость всё-таки восторжествовала. Судья дал аферистке шесть лет колонии общего режима плюс обязал вернуть все украденные деньги.