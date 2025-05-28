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В Уфе мошенница выдавала себя за сотрудницу МВД и обманула людей на 12 миллионов

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Аферистка из Башкирии так убедительно играла стажёра МВД, что развела даже настоящих полицейских. Суд приговорил её к шести годам колонии, сообщает Mash Batash.

В столице Башкортостана орудовала особо наглая мошенница. Женщина настолько вошла в роль практикантки МВД, что предлагала свои услуги даже реальным сотрудникам полиции. Всего на удочку попались 12 человек.

Схема была простая: представлялась стажёркой министерства и предлагала «порешать вопросы» за деньги. Мол, дай денег — и любую проблему с законом улажу. Доверчивые люди верили и платили.

Женщина брала крупные суммы, обещая защитить права клиентов в суде и следствии. Только вот защищать никого не собиралась — просто пропадала с деньгами. Общий ущерб потянул на 12 миллионов рублей.

В итоге справедливость всё-таки восторжествовала. Судья дал аферистке шесть лет колонии общего режима плюс обязал вернуть все украденные деньги.

мошенничество в Башкирии Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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