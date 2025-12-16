0
1 час
Криминал

В Уфе ищут подозреваемого в двух вооруженных нападениях

В Уфе полиция разыскивает мужчину, который пытался ограбить банк и забрал деньги из магазина.
мужчина среди людей
©МВД по Башкирии

Утром 20 октября неизвестный вошел в банк на улице Цюрупы. Он угрожал сотрудникам пистолетом и требовал деньги из кассы. Персонал среагировал правильно, и нападавший скрылся ни с чем, сообщили в региональном МВД.

Следователи считают, что этот же мужчина причастен к другому разбою. Ранее похожий человек ограбил продуктовый магазин на улице Блюхера. Угрожая продавцу ножом, он забрал из кассы 10 тысяч рублей.

Если вы узнали мужчину или видели его, сообщите в полицию. МВД гарантирует анонимность.

Контакты для связи:

  • 8 996 105-07-87
  • 8 (347) 279-39-02
  • 8 (347) 279-32-92
  • 102 (с мобильного) или в ближайшем отделении полиции.

Действия разыскиваемого подпадают под тяжкую статью 162 УК РФ («Разбой»). Если его вину докажут, мужчине грозит реальный срок — до 10 лет лишения свободы, а также крупный денежный штраф до одного миллиона рублей. Наказание ужесточается при использовании оружия или предметов, используемых в качестве такового.​

Ситуация с преступностью в регионе остается напряженной. По данным статистики за первую половину 2025 года, Башкирия занимала второе место в Приволжском федеральном округе по числу тяжких и особо тяжких преступлений, уступая лишь Татарстану. Рост составил около 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

