В Уфе инженера «Уфаводоканала» осудят за получение взяток на 770 тысяч рублей

Ведущий инженер «Уфаводоканала» обвиняется в получении 770 тысяч рублей от застройщиков. Уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в суд.

Прокуратура Башкирии направила в суд уголовное дело в отношение ведущего инженера ГУП «Уфаводоканал». Его обвиняют в получении 770 тысяч рублей от застройщиков. За эти деньги сотрудник закрывал глаза на технические нарушения и ускорял подключение новых объектов к водопроводу. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры 29 января 2026 года.

Как работала схема

Следствие установило, что инженер отдела подключения новых абонентов брал деньги системно — с 2020 по 2023 год. Платили представители строительных компаний и частные застройщики.

В обмен на переводы инженер выдавал акты о выполнении технических условий без фактической проверки. Он подписывал документы, даже если на объектах были нарушения, которые препятствовали безопасному подключению к городским сетям. Также взятки помогали ускорить бюрократические процедуры оформления бумаг.

Суд и арест имущества

Следователи доказали факты получения взяток на общую сумму 770 тысяч рублей. Обвиняемый полностью признал вину.

Чтобы гарантировать выплату возможного штрафа, на имущество инженера наложили арест — под обеспечительные меры попали его автомобиль и денежные средства. Уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) рассмотрит Октябрьский районный суд Уфы.

Чем это грозит городу

Коррупция при подключении к сетям напрямую влияет на надежность городской инфраструктуры. Если инженер принимает объект с нарушениями, возрастает риск коммунальных аварий. Трубы, уложенные с отклонением от норм, могут не выдержать нагрузки или промерзнуть зимой. Ликвидация таких прорывов оплачивается из бюджета предприятия, что в перспективе сказывается на тарифах для населения.

Другие скандалы в отрасли

В ноябре 2025 года силовики задержали директора водоканала города Ишимбая Вадима Гайсина. Его подозревают в хищении 3,5 млн рублей. По версии следствия, он заключал фиктивные договоры на ремонт канализации, работы по которым не выполнялись.

Сам «Уфаводоканал» также находится под давлением надзорных органов. Росприроднадзор подал к предприятию иск на 180 млн рублей. Ведомство требует возместить ущерб природе, нанесенный сбросом недостаточно очищенных сточных вод.