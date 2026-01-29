0
2 часа
Криминал

В Уфе инженера «Уфаводоканала» осудят за получение взяток на 770 тысяч рублей

Ведущий инженер «Уфаводоканала» обвиняется в получении 770 тысяч рублей от застройщиков. Уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в суд.
руки в наручниках
©МВД Башкирии

Прокуратура Башкирии направила в суд уголовное дело в отношение ведущего инженера ГУП «Уфаводоканал». Его обвиняют в получении 770 тысяч рублей от застройщиков. За эти деньги сотрудник закрывал глаза на технические нарушения и ускорял подключение новых объектов к водопроводу. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры 29 января 2026 года.

Содержание
  1. Как работала схема
  2. Суд и арест имущества
  3. Чем это грозит городу
  4. Другие скандалы в отрасли

Как работала схема

Следствие установило, что инженер отдела подключения новых абонентов брал деньги системно — с 2020 по 2023 год. Платили представители строительных компаний и частные застройщики.

В обмен на переводы инженер выдавал акты о выполнении технических условий без фактической проверки. Он подписывал документы, даже если на объектах были нарушения, которые препятствовали безопасному подключению к городским сетям. Также взятки помогали ускорить бюрократические процедуры оформления бумаг.

Суд и арест имущества

Следователи доказали факты получения взяток на общую сумму 770 тысяч рублей. Обвиняемый полностью признал вину.

Чтобы гарантировать выплату возможного штрафа, на имущество инженера наложили арест — под обеспечительные меры попали его автомобиль и денежные средства. Уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) рассмотрит Октябрьский районный суд Уфы.

Чем это грозит городу

Коррупция при подключении к сетям напрямую влияет на надежность городской инфраструктуры. Если инженер принимает объект с нарушениями, возрастает риск коммунальных аварий. Трубы, уложенные с отклонением от норм, могут не выдержать нагрузки или промерзнуть зимой. Ликвидация таких прорывов оплачивается из бюджета предприятия, что в перспективе сказывается на тарифах для населения.

Другие скандалы в отрасли

В ноябре 2025 года силовики задержали директора водоканала города Ишимбая Вадима Гайсина. Его подозревают в хищении 3,5 млн рублей. По версии следствия, он заключал фиктивные договоры на ремонт канализации, работы по которым не выполнялись.

Сам «Уфаводоканал» также находится под давлением надзорных органов. Росприроднадзор подал к предприятию иск на 180 млн рублей. Ведомство требует возместить ущерб природе, нанесенный сбросом недостаточно очищенных сточных вод.

Похожие записи
0
29.01.2026
Культура

Суд в Уфе взыскал с ансамбля имени Гаскарова компенсацию за нарушение авторских прав

дверь с табличкой судья
Кировский районный суд Уфы вынес решение по спору об авторских правах. Ансамбль имени Файзи Гаскарова обязан выплатить компенсацию сыну музыканта Рифа Муратшина.
0
26.01.2026
Новости

Прокурор Башкирии Игорь Пантюшин может уйти на повышение в Генпрокуратуру

прокурор пантюшин
Появилась информация о возможном переходе прокурора Башкирии Игоря Пантюшина в Генеральную прокуратуру РФ. Ожидается назначение на должность начальника управления.
0
26.01.2026
Криминал

Верховный суд Башкирии пересмотрит дело экс-вице-премьера Марзаева о взятке в 37 млн рублей

Алан Марзаев
Уголовное дело в отношении бывшего и.о. вице-премьера Башкирии Алана Марзаева, ранее приговоренного к 13 годам лишения свободы, направлено для рассмотрения в Верховный суд республики.
1
23.01.2026
Криминал

Верховный суд Башкирии освободил врача из колонии и заменил реальный срок на штраф

тайфур аюпов
Верховный суд пересмотрел приговор неврологу из Бурзянского района. Тайфура Аюпова освободили от реального срока за мелкое взяточничество, заменив колонию на штраф в 150 тысяч рублей.
0
21.01.2026
Криминал

В Уфе суд приговорил экс-проректора УУНиТ Азата Янгирова к 5 годам колонии

азат янгиров
Кировский районный суд Уфы приговорил бывшего проректора УУНиТ Азата Янгирова к 5 годам колонии общего режима за сбор части премий с сотрудников.
0
21.01.2026
Криминал

Верховный суд Башкирии ужесточил приговор экс-главе Мелеузовского района

Рустэм Шамсутдинов
Верховный суд РБ пересмотрел дело Рустэма Шамсутдинова. Экс-чиновнику увеличили срок за взятку в виде трех квартир, исключив помощь следствию.
0
19.01.2026
Криминал

Экс-начальницу финотдела УФСИН Башкирии приговорили к 3,5 года колонии

на женщину надевают наручники
Ленинский райсуд Уфы приговорил бывшую начальницу финотдела УФСИН Екатерину Эсаулову к 3,5 годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий.
