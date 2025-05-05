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В Уфе гендиректор «Меги» попался на взятке в 800 тысяч рублей

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Знакомьтесь, Андрей Тимофеев — глава уфимской сети клиник «Меги» и по совместительству любитель решать проблемы старым добрым российским способом. По информации «Коммерсанта», именно он стал фигурантом дела о взятке сотрудникам Госжилстройнадзора.

62-летний бизнесмен попался на том, что через посредника передал чиновникам 800 тысяч рублей. За что? За то, чтобы его контора избежала штрафов за незаконную эксплуатацию склада в Демском районе. Ну и заодно получила красивую бумажку о соответствии какого-то объекта нормам.

ФСБ и следком провели обыски и в офисе, и дома у Тимофеева. Суд пока не стал сажать бизнесмена в СИЗО, но запретил ему определенные действия.

Уголовная статья, кстати, не из простых — до 12 лет можно получить. Видимо, в «Меги» лечат всех, кроме собственной тяги к коррупционным схемам.

Смешно, что за 800 тысяч теперь можно потерять бизнес, который годами строил. Хотя в наше время впору удивляться, что такие суммы еще кому-то кажутся крупными.

взятка в Башкирии коррупция в Башкирии Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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