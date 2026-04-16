Криминал

В Уфе ФСБ задержала депутата горсовета по делу «Башспирта» Александра Дегтева

Сотрудники ФСБ задержали депутата городского совета Уфы и предпринимателя Александра Дегтева. Его подозревают в присвоении или растрате. Дело связано со скандалом вокруг госпредприятия «Башспирт» и договорами аренды здания — объекта культурного наследия.
В Уфе сотрудники ФСБ задержали депутата горсовета и бизнесмена Александра Дегтева. Ему инкриминируют присвоение либо растрату. Информацию об этом со ссылкой на собственные источники распространило издание «РБК Уфа» 16 апреля 2026 года.

Вопрос об избрании меры пресечения рассматривается в Советском районном суде Уфы. Следствие настаивает на заключении депутата под стражу.

По сведениям журналистов, задержание вписывается в контекст уголовных дел, сложившихся вокруг государственного предприятия «Башспирт», и касается арендных договоров на помещения. Дегтев числится совладельцем 17 организаций в Уфе, среди которых — «Образовательный центр «Пушкин»». Именно эта структура сдавала «Башспирту» здание на улице Пушкина, 85/1 — объект культурного наследия, известный как бывшая гауптвахта.

В апреле прошлого года «Образовательный центр «Пушкин»» обратился в суд с требованием взыскать с «Башспирта» долг по арендным платежам в размере 21,3 млн рублей и неустойку на 2,4 млн рублей. В ответ прокуратура Башкирии потребовала признать договор аренды, заключённый в январе 2020 года, недействительным, а также взыскать с образовательного центра 235,7 млн рублей. Надзорный орган указал на завышенную стоимость аренды и отсутствие конкурентного отбора при заключении сделки. Однако 14 апреля 2026 года суд принял сторону арендодателя: с «Башспирта» взысканы 45,2 млн рублей, а в требованиях прокуратуры отказано. Мотивированное решение по делу на момент публикации не обнародовано.

Уголовные разбирательства вокруг «Башспирта» продолжаются уже несколько лет. Прежде за нанесение предприятию ущерба свыше 100 млн рублей были осуждены экс-гендиректор Рауф Нугуманов, бывший директор торгового дома «Башспирт» Александр Компанченко и экс-депутат горсовета Артур Хазигалеев. Тем не менее в декабре 2025 года кассационная инстанция отменила все три приговора и направила дело обратно в прокуратуру.

В августе 2025 года был задержан действующий руководитель «Башспирта» Раиф Абдрахимов. По версии следствия, заняв пост в 2022 году, он не расторг заведомо экономически невыгодные договоры аренды двух нежилых помещений — объектов культурного наследия в Уфе. Это повлекло ущерб в более чем 103 млн рублей. В апреле 2026 года Советский районный суд смягчил ему меру пресечения: вместо содержания в СИЗО назначен запрет определённых действий.

Следователь ходатайствовал о смягчении меры пресечения Абдрахимову, указав в обоснование, что обвиняемый полностью признал вину и активно содействует расследованию. Прокурор, напротив, просил суд отказать в удовлетворении ходатайства, однако суд занял сторону следствия. По данным РБК Уфа, Абдрахимову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), а также в двух эпизодах растраты и мошенничестве в особо крупном размере.

В январе 2026 года Кировский районный суд Уфы взыскал с бывшего гендиректора «Башспирта» Рауфа Нугуманова 237 млн рублей в пользу предприятия в счёт возмещения ущерба от преступления, а также государственную пошлину в размере 520 тыс. рублей.

По данным РБК Уфа, ещё в феврале 2023 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту действий должностных лиц «Башспирта», которые причинили предприятию ущерб на сумму свыше 400 млн рублей. При этом конкретные обвиняемые — бывший директор торгового дома «Башспирт» Александр Компанченко и фактический руководитель аффилированных компаний Артур Хазигалеев — были задержаны лишь в апреле 2024 года, более чем через год после возбуждения дела.

16.04.2026
Криминал

Депутат горсовета Уфы Александр Дегтев арестован по делу о хищении 257 млн у «Башспирта»

Депутат Горсовета Уфы Александр Дегтев помещён под стражу по подозрению в организации схемы хищения у «Башспирта». По версии следствия, с 2020 по 2025 год через договоры аренды на невыгодных условиях из
16.01.2026
Криминал

Суд взыскал с экс-руководителей «Башспирта» и Артура Хазигалеева более 55 млн рублей ущерба

Кировский райсуд Уфы частично удовлетворил иск Торгового дома «Башспирт», обязав бывших топ-менеджеров и бизнесмена солидарно выплатить более 55 миллионов рублей.
02.09.2025
Новости

Глава Башкирии усомнился в обвинениях против главы «Башспирта» Абдрахимова

Глава Башкирии публично встал на защиту арестованного гендиректора «Башспирта». Радий Хабиров считает, что Раиф Абдрахимов расплачивается за грехи предшественника.
05.06.2025
Новости

Суд передал «Башспирту» права на товарный знак «Вечный зов»

Башкирский алкогольный гигант «Башспирт» отсудил у жительницы Алтайского края права на товарный знак «Вечный зов» — теперь компания планирует выпускать водку под этим брендом, пишет «
16.04.2026
Новости

Мэр Уфы подписал постановление о завершении отопительного сезона

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление о завершении отопительного сезона. По словам мэра, он прошёл без серьёзных сбоев и аварий. Коммунальные службы уже приступают к подготовке к следующему зимнему периоду.
