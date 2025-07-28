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В Уфе фирмы заплатили по миллиону рублей штрафа за взятки начальнику вокзала

Уфимская транспортная прокуратура вскрыла коррупционную схему на железнодорожном вокзале
наручники на решетке
©Imagen

В Уфе разоблачили коррупционную схему, которая работала целых пять лет и стоила двум торговым организациям огромных штрафов. Прокуратура выявила, как бизнесмены платили взятки начальнику железнодорожного вокзала за «спокойную жизнь» своих точек.

С 2018 по 2023 год представители фирм регулярно передавали деньги — общая сумма превысила 360 тысяч рублей. В обмен они получали гарантии беспрепятственной работы: никаких проверок и «зеленый свет» для торговли на вокзале.

Когда схема вскрылась, Уфимская транспортная прокуратура инициировала административные дела по статье о незаконном вознаграждении от имени юридического лица. Каждой организации суд назначил штраф в размере одного миллиона рублей.

Сам начальник вокзала уже осужден по уголовному делу за получение этих самых взяток.

взятка в Башкирии коррупция в Башкирии
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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