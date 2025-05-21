В Уфе фаната оштрафовали на 3 тысячи рублей за брошенную на лед кепку

Фаната «Салавата Юлаева» оштрафовали на 3 тысячи рублей за то, что бросил кепку на лед во время матча. Об этом Ньюс-Баш узнал из свежего постановления Советского райсуда Уфы.

Парень не смог сдержать эмоций во время игры с «Сибирью» и метнул свой фирменный головной убор с логотипом уфимской команды прямо на арену.

В суде болельщик полностью признал вину — теперь ему грозит штраф по части 1 статьи 20.31 КоАП РФ (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

Интересно, он знал, что кепка обойдётся ему дороже её реальной стоимости? Теперь точно запомнит — эмоции на хоккее нынче дорогое удовольствие.