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В Уфе фаната оштрафовали на 3 тысячи рублей за брошенную на лед кепку

©rutube

Фаната «Салавата Юлаева» оштрафовали на 3 тысячи рублей за то, что бросил кепку на лед во время матча. Об этом Ньюс-Баш узнал из свежего постановления Советского райсуда Уфы.

Парень не смог сдержать эмоций во время игры с «Сибирью» и метнул свой фирменный головной убор с логотипом уфимской команды прямо на арену.

В суде болельщик полностью признал вину — теперь ему грозит штраф по части 1 статьи 20.31 КоАП РФ (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

Интересно, он знал, что кепка обойдётся ему дороже её реальной стоимости? Теперь точно запомнит — эмоции на хоккее нынче дорогое удовольствие.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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