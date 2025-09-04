В Уфе ежедневно регистрируют в среднем 19 преступлений на улицах и в зданиях

Полиция Уфы рапортует о снижении уличной преступности. Но криминал просто перебрался в общественные места. В день город трясёт от 19 инцидентов.

Уфа столкнулась с неприятной статистикой — почти 19 преступлений в день. Безопаснее на улицах не стало, просто криминал нашёл новые лазейки. Такие выводы следуют из отчёта замначальника городской полиции Руслана Шаймарданова, который представили в мэрии.

За последние семь месяцев число инцидентов под открытым небом уменьшилось на 4,7%, составив 922 случая. Однако в общественных пространствах обстановка накалилась: там зафиксировали около 3,1 тысячи правонарушений (рост на 16,5%). В сухом остатке — ежемесячно регистрируется в среднем 573 криминальных эпизода.

Силовики, впрочем, подчёркивают: на улицах стало заметно тише по сравнению с прошлым годом. Краж насчитали 301, что на 21 меньше. Сбыт наркотиков сократился на 9 случаев (всего 99), а число грабежей и разбоев снизилось на 6 и 4 эпизода соответственно.

Ловить злоумышленников помогают патрульные, которые за январь–июль раскрыли 436 дел. Вклад вносит и система «Безопасный город» — её три тысячи камер помогли выявить 41 преступление и довести до раскрытия 12 из них.

Криминальная активность, словно вода, нашла новое русло. Её выдавили с улиц, но она просочилась в торговые центры, парки и кафе, где люди чувствуют себя расслабленно.

На общем фоне ситуация выглядит ещё серьёзнее. По данным Единой межведомственной информсистемы за семь месяцев 2025 года, Башкирия заняла второе место по числу тяжких преступлений в Приволжском федеральном округе, уступив лишь Татарстану.

В масштабах всей страны республика тоже в топе — на 10-й строчке с показателем 8 669 тяжких и особо тяжких преступлений.