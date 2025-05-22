В Уфе двух экс-сотрудников ФНС обвинили в продаже налоговых данных

В Башкирии поймали двух экс-сотрудников ФНС, которые торговали чужими налоговыми тайнами через мессенджеры. Об этом сообщил Следком республики.

Схема работала почти год — с марта 2024-го по февраль 2025-го. Один из налоговиков договорился с неизвестным заказчиком и начал сливать конфиденциальную информацию о доходах компаний и ИП прямо в мессенджер.

За год работы «информатор» заработал не менее 7,7 млн рублей. Видимо, спрос на чужие финансовые данные в Уфе оказался настолько высоким, что парень решил расширить «бизнес» и подключил к схеме своего коллегу.

В итоге оба налоговика попали в руки следователей. Одного посадили под стражу, второму запретили «определенные действия».