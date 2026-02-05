0
4 часа
Криминал

В Уфе двух бывших чиновников осудили за махинации на 27 миллионов рублей

Бывшего начальника УКС Уфы и экс-замдиректора предприятия ФСИН осудили за схему с контрактами на благоустройство парков и строительство катка
судейский молоток в руках судьи
©Gemini

В Башкирии суд вынес приговор двум бывшим чиновникам за махинации с муниципальными контрактами. Экс-начальник Управления капстроительства администрации Уфы получил 5 лет колонии, а бывший замдиректора ФГУП «Управление строительства №3 ФСИН России» — 8 лет. Об этом сообщила прокуратура республики.

RuTube
©МВД по Башкирии

В 2019 году фигуранты придумали схему обхода конкурсных процедур при заключении контрактов. Речь шла о благоустройстве парка «Кашкадан», сквера «Волна» и строительстве крытого катка в Орджоникидзевском районе. Формально генподрядчиком выступило предприятие ФСИН, но реальные работы делали субподрядчики за гораздо меньшие деньги.

Разницу между официальными контрактами и фактическими расходами — более 27 миллионов рублей — федеральное предприятие просто положило себе в карман. Следствие расценило это как нанесение ущерба городскому бюджету в особо крупном размере.

Помимо тюремных сроков, суд запретил осужденным занимать госдолжности и работать в органах местного самоуправления на 2 и 3 года. Также фигуранты обязаны возместить причиненный ущерб.

Примечательно, что один из них, Руслан Валишин, ранее уже попадал под статью за превышение полномочий при контрактах на строительство очистных сооружений. Наказание чиновники будут отбывать в колонии общего режима.

Похожие записи
0
05.02.2026
Новости

В Башкирии запустят дроны для доставки лекарств в отдаленные села

гражданский бпла
В Башкортостане беспилотники начнут возить медикаменты и анализы в труднодоступные районы. Проект финансируется из фонда ОМС.
0
05.02.2026
Происшествия

В селе Башкирии ввели режим ЧС после обрушения кровли многоквартирного дома

обрушение кровли дома
После обвала кровли многоквартирного дома в Кушнаренково власти ввели режим чрезвычайной ситуации для ускорения ликвидации последствий
0
05.02.2026
Криминал

Суд избрал меру пресечения для уфимского школьника, напавшего на гимназию

школьник с травматом
Суд в Уфе решил не отправлять подростка, устроившего ЧП в школе 3 февраля, в СИЗО. На время следствия он будет под домашним арестом. История громкая, но, как выяснилось, «оружие» оказалось игрушечным, а пострадавших официально нет.
0
05.02.2026
Здоровье

В ухе жительницы Уфы врачи обнаружили металлический колпачок от ручки

колпачок от ручке на бинте
В городской больнице №21 Уфы врачи обнаружили у 45-летней пациентки инородный предмет в ухе — металлический колпачок, похожий на деталь от шариковой ручки, который пришлось извлекать оперативным путем.
0
05.02.2026
Здоровье

Жителям Башкирии назначили новые бесплатные обследования: кому и зачем

пациент ожидает приема врача в поликлинике
С 2026 года диспансеризация в Башкирии стала расширенной — теперь жителям республики доступны дополнительные анализы для раннего выявления серьезных заболеваний
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.