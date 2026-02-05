В Уфе двух бывших чиновников осудили за махинации на 27 миллионов рублей

Бывшего начальника УКС Уфы и экс-замдиректора предприятия ФСИН осудили за схему с контрактами на благоустройство парков и строительство катка

В Башкирии суд вынес приговор двум бывшим чиновникам за махинации с муниципальными контрактами. Экс-начальник Управления капстроительства администрации Уфы получил 5 лет колонии, а бывший замдиректора ФГУП «Управление строительства №3 ФСИН России» — 8 лет. Об этом сообщила прокуратура республики.

©МВД по Башкирии

В 2019 году фигуранты придумали схему обхода конкурсных процедур при заключении контрактов. Речь шла о благоустройстве парка «Кашкадан», сквера «Волна» и строительстве крытого катка в Орджоникидзевском районе. Формально генподрядчиком выступило предприятие ФСИН, но реальные работы делали субподрядчики за гораздо меньшие деньги.

Разницу между официальными контрактами и фактическими расходами — более 27 миллионов рублей — федеральное предприятие просто положило себе в карман. Следствие расценило это как нанесение ущерба городскому бюджету в особо крупном размере.

Помимо тюремных сроков, суд запретил осужденным занимать госдолжности и работать в органах местного самоуправления на 2 и 3 года. Также фигуранты обязаны возместить причиненный ущерб.

Примечательно, что один из них, Руслан Валишин, ранее уже попадал под статью за превышение полномочий при контрактах на строительство очистных сооружений. Наказание чиновники будут отбывать в колонии общего режима.