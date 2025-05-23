Главная » Криминал
27

В Уфе девушка довела 15-летнюю подругу до смерти наркотиками

©Imagen

В Уфе прокуратура направила в суд дело против 19-летней местной жительницы, которая сначала втянула несовершеннолетних в употребление наркотиков, а потом одна из девочек умерла от передозировки.

По данным следствия, в мае прошлого года обвиняемая получила гашиш и метадон через закладки. Для «работы» сняла квартиру на Коммунистической и позвала троих несовершеннолетних знакомых якобы просто потусить.

Но вместо обычных посиделок девушка начала «толкать» детям наркоту и уговаривать попробовать. Самой младшей было всего 15 лет — она и не выдержала последствий употребления, скончавшись от передозировки.

19-летняя наркодилерша частично признала вину и ждет суда в Ленинском районном суде Уфы. Ей грозит приличный срок за незаконный сбыт наркотиков и склонение несовершеннолетних к их употреблению.

наркотики Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Задать вопрос

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.