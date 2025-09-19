В Уфе чиновника Минземимущества арестовали за передачу взятки

Начальника отдела Минземимущества Башкирии отправили в СИЗО по делу о взятке. Следствие считает, что Рамиль Акбашев помог передать 3 млн рублей чиновнику.

До середины ноября в СИЗО пробудет начальник одного из отделов башкирского Минземимущества. Как сообщает объединенная пресс-служба судов республики, такое решение вынес Октябрьский райсуд Уфы. Чиновника обвиняют в посредничестве при передаче крупной взятки.

По информации РБК Уфа, речь идет о Рамиле Акбашеве, который возглавляет отдел кадастровой оценки недвижимости. Следствие полагает, что он стал связующим звеном в сложной схеме. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

События, которые привели чиновника на скамью подсудимых, разворачивались еще в июне 2023 года. По версии следствия, именно тогда Акбашев помог передать 3 миллиона рублей некоему должностному лицу из администрации Абзелиловского района. За эту сумму чиновник из района должен был посодействовать в судебном споре, связанном с земельным участком.

Накануне ареста Акбашева, 17 сентября, на допрос в Следком вызывали бывшего главу Абзелиловского района Ильдара Нафикова. Он проходил свидетелем по делу о мошенничестве, но подробности тогда не разглашались.