0
4 часа
Криминал

В Уфе чиновника Минземимущества арестовали за передачу взятки

Начальника отдела Минземимущества Башкирии отправили в СИЗО по делу о взятке. Следствие считает, что Рамиль Акбашев помог передать 3 млн рублей чиновнику.
рамиль акбашев
©Минземимущество Республики Башкортостан / Vk.com

До середины ноября в СИЗО пробудет начальник одного из отделов башкирского Минземимущества. Как сообщает объединенная пресс-служба судов республики, такое решение вынес Октябрьский райсуд Уфы. Чиновника обвиняют в посредничестве при передаче крупной взятки.

По информации РБК Уфа, речь идет о Рамиле Акбашеве, который возглавляет отдел кадастровой оценки недвижимости. Следствие полагает, что он стал связующим звеном в сложной схеме. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

События, которые привели чиновника на скамью подсудимых, разворачивались еще в июне 2023 года. По версии следствия, именно тогда Акбашев помог передать 3 миллиона рублей некоему должностному лицу из администрации Абзелиловского района. За эту сумму чиновник из района должен был посодействовать в судебном споре, связанном с земельным участком.

Накануне ареста Акбашева, 17 сентября, на допрос в Следком вызывали бывшего главу Абзелиловского района Ильдара Нафикова. Он проходил свидетелем по делу о мошенничестве, но подробности тогда не разглашались.

Похожие записи
0
17.09.2025
Новости

ГКЗ «Башкортостан» расторг договор с обвиняемой в мошенничестве Гульнарой Юриной

Гульнара Юрина
ГКЗ «Башкортостан» разорвал контракт с «королевой госзакупок» Гульнарой Юриной, пока та находится в СИЗО. Её фирма не справилась с организацией конкурса.
0
11.09.2025
Криминал

Суд в Башкирии продлил арест Гульнаре Юриной, обвиняемой в мошенничестве

Гульнара Юрина
Верховный суд Башкирии оставил за решёткой бизнесвумен Гульнару Юрину до 6 ноября. Её подозревают в махинациях на 33 миллиона рублей на культурных мероприятиях.
0
09.09.2025
Криминал

В Уфе продлили арест экс-главе Госжилнадзора, обвиняемому во взятках

Артур Давлетшин
Экс-глава Госжилнадзора Башкирии Артур Давлетшин останется в СИЗО до 12 ноября. Его обвиняют в организации схемы поборов со строительных компаний по всей республике.
0
05.09.2025
Криминал

Фигурантам дела о взятках в Госжилнадзоре Башкирии смягчили меру пресечения

задержание сотрудников Госжилнадзора
Двум бывшим сотрудникам башкирского Госжилнадзора изменили меру пресечения. Одну выпустили из-под домашнего ареста, второго перевели из СИЗО домой.
0
05.09.2025
Криминал

Обвиняемого в хищениях Вильдана Яруллина отпустили из СИЗО под домашний арест

вильдан яруллин за решеткой
Народный артист Башкирии Вильдан Яруллин, которого обвиняют в махинациях на 33 млн, покинул СИЗО. Теперь он будет находится дома. Его подельница осталась за решёткой.
0
02.09.2025
Новости

Глава Башкирии усомнился в обвинениях против главы «Башспирта» Абдрахимова

Радий Хабиров глава башкирии
Глава Башкирии публично встал на защиту арестованного гендиректора «Башспирта». Радий Хабиров считает, что Раиф Абдрахимов расплачивается за грехи предшественника.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.