В Уфе бывшего инспектора ДПС будут судить за предложение скрыть ДТП за взятку

Бывший инспектор ГИБДД Уфы предстанет перед судом за попытку получить деньги с водителя-беглеца, сообщили в региональной прокуратуре.

Сомнительная история произошла в марте. Какой-то водитель устроил ДТП на улице Пушкина и скрылся, как будто, так и надо. Спустя месяц инспектор ДПС нашёл нарушителя во дворе на Ростовской и предложил «решить» вопрос за 15 тысяч рублей.

Но водитель оказался принципиальным. Вместо того чтобы отдать деньги гаишнику, он сообщил о нём в полицию.

Теперь экс-инспектора ждёт разбирательство по части 3 статьи 290 УК РФ — взятка при исполнении. Дело уже в Октябрьском районном суде Уфы.