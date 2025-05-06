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В Уфе бывшего инспектора ДПС будут судить за предложение скрыть ДТП за взятку

©полиция Башкирии

Бывший инспектор ГИБДД Уфы предстанет перед судом за попытку получить деньги с водителя-беглеца, сообщили в региональной прокуратуре.

Сомнительная история произошла в марте. Какой-то водитель устроил ДТП на улице Пушкина и скрылся, как будто, так и надо. Спустя месяц инспектор ДПС нашёл нарушителя во дворе на Ростовской и предложил «решить» вопрос за 15 тысяч рублей.

Но водитель оказался принципиальным. Вместо того чтобы отдать деньги гаишнику, он сообщил о нём в полицию.

Теперь экс-инспектора ждёт разбирательство по части 3 статьи 290 УК РФ — взятка при исполнении. Дело уже в Октябрьском районном суде Уфы.

взятка в Башкирии Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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