В Уфе будут судить владелицу квартиры за фиктивную прописку 430 мигрантов

Прокуратура Башкортостана направила в суд уголовное дело против уфимки, фиктивно зарегистрировавшей в своей квартире более 430 иностранных граждан.

В период с января 2024 по декабрь 2025 года женщина ставила на миграционный учёт граждан других государств в своей квартире на улице Мажита Гафури. При этом ни один из зарегистрированных по данному адресу фактически не проживал. Материалы уголовного дела прокуратура передала в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

Новые задержания МВД за бизнес на прописке

В январе 2026 года сотрудники Управления МВД по Уфе выявили более 150 фактов фиктивной постановки на миграционный учёт с участием другой 36-летней жительницы столицы.

По данным МВД по РБ, женщина получала денежное вознаграждение за каждую незаконную регистрацию. Полиция уже возбудила уголовное дело по статье 322.3 УК РФ.

Что грозит за незаконную регистрацию мигрантов

Суды республики регулярно выносят жесткие приговоры за подобные преступления. Ранее Демский районный суд Уфы приговорил жителя города к реальному лишению свободы за фиктивную регистрацию 1000 мигрантов. Ещё четверых уфимцев осудили за незаконную регистрацию более 70 иностранцев.

По закону (ст. 322.3 УК РФ) за фиктивную постановку на учёт иностранного гражданина нарушителям грозит:

штраф от 100 до 500 тысяч рублей;

принудительные работы на срок до трёх лет;

лишение свободы на срок до трёх лет.

Трудовой патент в Башкирии подорожал до 8500 рублей

Параллельно с ужесточением проверок «резиновых» квартир, в регионе изменились финансовые условия для приезжих. С 2026 года стоимость трудового патента для мигрантов в Башкирии выросла с 6300 до 8500 рублей в месяц. Рост платы составил 35% по сравнению с прежним размером.