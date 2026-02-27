0
Криминал

В Уфе будут судить владелицу квартиры за фиктивную прописку 430 мигрантов

Прокуратура Башкортостана направила в суд уголовное дело против уфимки, фиктивно зарегистрировавшей в своей квартире более 430 иностранных граждан.
В период с января 2024 по декабрь 2025 года женщина ставила на миграционный учёт граждан других государств в своей квартире на улице Мажита Гафури. При этом ни один из зарегистрированных по данному адресу фактически не проживал. Материалы уголовного дела прокуратура передала в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

Новые задержания МВД за бизнес на прописке

В январе 2026 года сотрудники Управления МВД по Уфе выявили более 150 фактов фиктивной постановки на миграционный учёт с участием другой 36-летней жительницы столицы.

По данным МВД по РБ, женщина получала денежное вознаграждение за каждую незаконную регистрацию. Полиция уже возбудила уголовное дело по статье 322.3 УК РФ.

Что грозит за незаконную регистрацию мигрантов

Суды республики регулярно выносят жесткие приговоры за подобные преступления. Ранее Демский районный суд Уфы приговорил жителя города к реальному лишению свободы за фиктивную регистрацию 1000 мигрантов. Ещё четверых уфимцев осудили за незаконную регистрацию более 70 иностранцев.

По закону (ст. 322.3 УК РФ) за фиктивную постановку на учёт иностранного гражданина нарушителям грозит:

  • штраф от 100 до 500 тысяч рублей;
  • принудительные работы на срок до трёх лет;
  • лишение свободы на срок до трёх лет.

Трудовой патент в Башкирии подорожал до 8500 рублей

Параллельно с ужесточением проверок «резиновых» квартир, в регионе изменились финансовые условия для приезжих. С 2026 года стоимость трудового патента для мигрантов в Башкирии выросла с 6300 до 8500 рублей в месяц. Рост платы составил 35% по сравнению с прежним размером.

27.02.2026
Происшествия

Спасатели сняли 12-летнего мальчика с дерева в Уфе

спасатели возле дерева
В Калининском районе Уфы школьник забрался на высоту второго этажа и не смог спуститься. Выручать юного древолаза пришлось городским спасателям.
27.02.2026
Новости

В Уфе погиб рабочий упав с 22 этажа строящегося дома

красный крест на автомобиле скорой помощи
В Октябрьском районе Уфы рабочий 1981 года рождения упал с 22 этажа строящегося дома на улице Нуреева. Мужчина скончался на месте. СК проводит проверку.
27.02.2026
Здоровье

В Уфе врачи без единого разреза вытащили 3-сантиметровый кусок стекла из пищевода пациента

кусок стекла рядом с сантиметровой линейкой
В Уфе эндоскопист без единого разреза извлёк трёхсантиметровый осколок стекла из пищевода пациента, который случайно проглотил его во время питья.
27.02.2026
Криминал

В Уфе отдали под суд хозяйку батута, покалечившего ребёнка при порыве ветра

судейский молоток в руках судьи
Предпринимательница из Белебея установила надувной аттракцион во дворе без разрешения — порыв ветра опрокинул конструкцию вместе с детьми, шестилетняя девочка получила тяжёлые травмы.
26.02.2026
Происшествия

Уфимца едва не зажало лифтом в доме на улице Менделеева

люди в лифте
В доме на Менделеева в уфимской Зелёной Роще неисправный лифт резко поехал вверх, когда мужчина заходил внутрь. Прокуратура начала проверку.
26.02.2026
Здоровье

В Уфе хирурги извлекли из кишечника 10-летней девочки 12 магнитных шариков

шарики из неодимового магнита
Детские хирурги уфимской БСМП экстренно прооперировали школьницу, которая дважды за неделю проглотила магнитные шарики. Из пищеварительного тракта ребёнка они извлекли 12 магнитов.
26.02.2026
Спорт

«Наносит ущерб репутации»: ФК «Уфа» заступился за задержанного футболиста Илью Агапова

футбольный мяч на игровом поле
Арендованный у ЦСКА футболист Илья Агапов задержан в Уфе — СМИ и клуб представили две противоречивые версии инцидента.
