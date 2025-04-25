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В Уфе будут судить томича за похищение двух школьников

Похититель был задержан в Краснодаре, его сообщник в розыске
спецсигнал на авто полиции
©полиция Башкирии

В Уфе 22-летний томич предстанет перед судом за похищение двух подростков с целью вымогательства. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, дело будет рассматривать Советский районный суд столицы республики.

Следствие установило, что в июле 2024 года молодой человек вместе со своим приятелем из Оренбургской области снял квартиру на улице Революционной в Уфе. Там они удерживали двух школьников, вымогая у них 50 тысяч рублей.

План похитителей сорвался, когда один из пленников смог отправить сообщение своей матери. Женщина сразу обратилась в полицию. После начала расследования оба фигуранта попытались скрыться от правосудия.

Томича удалось задержать в Краснодаре. На допросах он отрицал свою причастность к преступлению. Его сообщник до сих пор находится в федеральном розыске.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что в Башкирии четверо мужчин похитили студента из Египта и требовали 500 тысяч рублей выкупа. Злоумышленники ворвались в квартиру иностранца, угрожая ножом и пистолетом, после чего насильно вывезли его из Стерлитамака в Уфу.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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