В Уфе будут судить томича за похищение двух школьников

Похититель был задержан в Краснодаре, его сообщник в розыске

В Уфе 22-летний томич предстанет перед судом за похищение двух подростков с целью вымогательства. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, дело будет рассматривать Советский районный суд столицы республики.

Следствие установило, что в июле 2024 года молодой человек вместе со своим приятелем из Оренбургской области снял квартиру на улице Революционной в Уфе. Там они удерживали двух школьников, вымогая у них 50 тысяч рублей.

План похитителей сорвался, когда один из пленников смог отправить сообщение своей матери. Женщина сразу обратилась в полицию. После начала расследования оба фигуранта попытались скрыться от правосудия.

Томича удалось задержать в Краснодаре. На допросах он отрицал свою причастность к преступлению. Его сообщник до сих пор находится в федеральном розыске.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что в Башкирии четверо мужчин похитили студента из Египта и требовали 500 тысяч рублей выкупа. Злоумышленники ворвались в квартиру иностранца, угрожая ножом и пистолетом, после чего насильно вывезли его из Стерлитамака в Уфу.