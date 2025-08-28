Главная » Криминал
В Уфе будут судить двух братьев за нападение с ножом на бригаду скорой помощи

Два брата в Уфе подшофе вызвали скорую, а потом напали на неё с ножом. Мужчины колотили по машине и угрожали врачам. Теперь их ждёт суд.
Прокуратура Орджоникидзевского района передала в суд дело двух уфимцев, которые в апреле напали на медиков. Мужчин 38 и 42 лет обвиняют в хулиганстве с применением оружия. За нападение на врачей им грозит реальный срок.

Бригада скорой помощи приехала на вызов на улицу Мира. Один из братьев, которому требовалась помощь, был пьян. Он отказался от осмотра, спровоцировал конфликт и схватился за нож.

Инцидент продолжился на улице. Братья угрожали врачам, били по служебной машине и пытались вломиться внутрь, где находились медики.

Дело рассмотрит Орджоникидзевский районный суд. Обвиняемые признали вину лишь частично. Теперь их дальнейшую судьбу решит суд.

