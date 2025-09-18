0
7 часов
Криминал

В Уфе будут судить депутата Курултая за мошенничество и взятку

Депутат Курултая Алексей Локотченко скоро окажется на скамье подсудимых. Его обвиняют в попытке «решить» уголовное дело знакомой за 10 миллионов рублей.
алексей локотченко
©Курултай РБ.

Дело башкирского депутата Алексея Локотченко дошло до суда, о чём сообщила республиканская прокуратура. Теперь народному избраннику придётся отвечать по обвинениям в посредничестве при передаче взятки и в попытке мошенничества.

По версии следствия, осенью прошлого года Локотченко вместе с партнёром предложил помощь бизнес-леди. У дамы намечались серьёзные проблемы с законом из-за незаконных банковских операций. Депутат пообещал всё уладить, но не бесплатно — за услугу попросил 10 миллионов рублей.

Однако предприимчивая женщина не оценила щедрости и сообщила о предложении куда следует. Дальнейшие переговоры проходили уже под негласным контролем силовиков. Поймали депутата и его товарища с поличным, когда те получали первую часть суммы — пять миллионов.

Локотченко не только заседал в Курултае от «Единой России», но и занимался бизнесом, ездил в зону СВО и даже имеет госнаграды. Сам он свою причастность к мутной схеме отрицает.

Дело его подельника выделили в отдельное производство. А вот дама, которой так хотели помочь, свой приговор уже услышала — её признали виновной.

Похожие записи
0
18.09.2025
Криминал

В Уфе вынесли приговор бывшему бухгалтеру хоккейного клуба «Салават Юлаев»

дверь с табличкой судья
Бывший бухгалтер-кассир ХК «Салават Юлаев» получила 4,5 года колонии. Женщина похитила 5 млн у клуба и ещё 7 млн у знакомых под видом выгодных инвестиций.
0
12.09.2025
Семья

В Башкирии вводят новый семейный праздник под Новый год

воздушные шары
В Башкирии готовятся учредить новый праздник — День многодетной семьи. Депутаты Курултая предлагают отмечать его 21 декабря. Идея — поддержать семейные ценности.
0
10.09.2025
Политика

Госсобрание Башкирии изменит закон о муниципальной службе для участников СВО

курултай башкирии
В Башкирии участникам СВО готовят места в администрациях. Курултай меняет закон, чтобы бойцы без диплома и стажа смогли стать чиновниками и влить свежую кровь в госаппарат.
0
09.09.2025
Криминал

В Уфе продлили арест экс-главе Госжилнадзора, обвиняемому во взятках

Артур Давлетшин
Экс-глава Госжилнадзора Башкирии Артур Давлетшин останется в СИЗО до 12 ноября. Его обвиняют в организации схемы поборов со строительных компаний по всей республике.
0
05.09.2025
Криминал

Фигурантам дела о взятках в Госжилнадзоре Башкирии смягчили меру пресечения

задержание сотрудников Госжилнадзора
Двум бывшим сотрудникам башкирского Госжилнадзора изменили меру пресечения. Одну выпустили из-под домашнего ареста, второго перевели из СИЗО домой.
