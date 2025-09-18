В Уфе будут судить депутата Курултая за мошенничество и взятку

Депутат Курултая Алексей Локотченко скоро окажется на скамье подсудимых. Его обвиняют в попытке «решить» уголовное дело знакомой за 10 миллионов рублей.

Дело башкирского депутата Алексея Локотченко дошло до суда, о чём сообщила республиканская прокуратура. Теперь народному избраннику придётся отвечать по обвинениям в посредничестве при передаче взятки и в попытке мошенничества.

По версии следствия, осенью прошлого года Локотченко вместе с партнёром предложил помощь бизнес-леди. У дамы намечались серьёзные проблемы с законом из-за незаконных банковских операций. Депутат пообещал всё уладить, но не бесплатно — за услугу попросил 10 миллионов рублей.

Однако предприимчивая женщина не оценила щедрости и сообщила о предложении куда следует. Дальнейшие переговоры проходили уже под негласным контролем силовиков. Поймали депутата и его товарища с поличным, когда те получали первую часть суммы — пять миллионов.

Локотченко не только заседал в Курултае от «Единой России», но и занимался бизнесом, ездил в зону СВО и даже имеет госнаграды. Сам он свою причастность к мутной схеме отрицает.

Дело его подельника выделили в отдельное производство. А вот дама, которой так хотели помочь, свой приговор уже услышала — её признали виновной.