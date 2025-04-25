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В Уфе будут судить бывшего ректора ИРО за получение взяток

Руководитель требовал деньги за покровительство и включение в списки премируемых
кошелек с пятитысячными купюрами
©news-bash

В Уфе будут судить ректора Института развития образования Башкирии за систематическое получение взяток в крупном размере. Об этом в пятницу 25 апреля информирует республиканская прокуратура.

По версии следствия, глава образовательного учреждения на протяжении трёх лет — с июня 2020 по июль 2023 года — обложил «данью» семерых своих подчинённых. За включение в списки премируемых и различные поощрения, а также за служебное покровительство сотрудники передавали от 15 до 33 тысяч рублей. Деньги руководитель получал как лично, так и через посредника.

За всё время коррупционной схемы ректор обогатился почти на 2 миллиона рублей.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что бывший руководитель железнодорожного вокзала Уфы осужден за получение взяток от предпринимателей, арендовавших торговые площади. С 2018 по 2023 год он ежемесячно получал от 7 до 13 тысяч рублей за покровительство и непринятие мер при нарушении условий аренды.

взятка в Башкирии коррупция в Башкирии Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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