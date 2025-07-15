В Уфе будут судить банду железнодорожников за трудоустройство фиктивных работников

В Уфе завершено расследование дела о «мёртвых душах» на железной дороге. Начальник участка, кадровик и их сообщники фиктивно трудоустраивали людей и похитили более 3,5 миллионов рублей. © rutube
Крупную мошенническую схему раскрыли в уфимском подразделении РЖД. Уфимский следственный отдел на транспорте завершил расследование резонансного дела о фиктивном трудоустройстве и хищении миллионов рублей.
На скамье подсудимых окажется целая группа лиц, включая бывшего начальника демского участка железнодорожного хозяйства, сотрудника отдела кадров и нескольких местных жителей. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.
Используя своё служебное положение, фигуранты дела незаконно трудоустраивали на предприятие «мёртвые души». Эти люди числились в штате, получали зарплату, но на работе, разумеется, никогда не появлялись. Полученные деньги преступная группа делила между собой.
Аппетиты у мошенников были немаленькие. За время работы схемы железной дороге был нанесён ущерб на сумму свыше 3,5 миллионов рублей. После вскрытия аферы подозреваемые были немедленно уволены, а на их имущество наложили арест для возмещения ущерба.
Следователи собрали достаточно доказательств, и теперь уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
- Кто именно и в каком подразделении организовал эту схему?
Аферу провернули руководитель и начальник отдела кадров Дёмской дистанции сигнализации, централизации и блокировки — это структурное подразделение ОАО «РЖД». Всего по делу проходят восемь человек: двое организаторов и шестеро их знакомых, которые и были теми самыми «мёртвыми душами».
- Как долго продолжалась эта афера и как её обнаружили?
Согласно версии следствия, преступная схема действовала в течение 2022 года. Выявили мошенничество сотрудники Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу в ходе оперативно-разыскных мероприятий.
- Какое конкретно наказание грозит обвиняемым?
Дело очень серьёзное. Фигурантам в зависимости от их роли предъявлены обвинения по статьям «Мошенничество, совершенное группой лиц с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и «Злоупотребление должностными полномочиями» (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Дело будет рассматривать Дёмский районный суд Уфы. Чтобы обеспечить возмещение ущерба, на имущество обвиняемых уже наложен арест.
- Если «мёртвые души» не работали, то кто выполнял их обязанности?
В данном случае, согласно материалам дела, фиктивные сотрудники просто числились в штате, но никаких трудовых обязанностей не выполняли. Деньги, полученные в виде их зарплат, просто делились между участниками преступной группы. Это отличает уфимскую схему от похожей аферы в Казани, где за «мёртвых душ» заставляли бесплатно работать других сотрудников, принуждая их подписывать фиктивные акты.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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