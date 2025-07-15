В Уфе будут судить банду железнодорожников за трудоустройство фиктивных работников

В Уфе завершено расследование дела о «мёртвых душах» на железной дороге. Начальник участка, кадровик и их сообщники фиктивно трудоустраивали людей и похитили более 3,5 миллионов рублей.

Крупную мошенническую схему раскрыли в уфимском подразделении РЖД. Уфимский следственный отдел на транспорте завершил расследование резонансного дела о фиктивном трудоустройстве и хищении миллионов рублей.

На скамье подсудимых окажется целая группа лиц, включая бывшего начальника демского участка железнодорожного хозяйства, сотрудника отдела кадров и нескольких местных жителей. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

Используя своё служебное положение, фигуранты дела незаконно трудоустраивали на предприятие «мёртвые души». Эти люди числились в штате, получали зарплату, но на работе, разумеется, никогда не появлялись. Полученные деньги преступная группа делила между собой.

Аппетиты у мошенников были немаленькие. За время работы схемы железной дороге был нанесён ущерб на сумму свыше 3,5 миллионов рублей. После вскрытия аферы подозреваемые были немедленно уволены, а на их имущество наложили арест для возмещения ущерба.

Следователи собрали достаточно доказательств, и теперь уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.