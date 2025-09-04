0
9 часов
Криминал

В Уфе беременная женщина обманула трех соседок по палате на 6 млн рублей

В Уфе многодетная мать обещала беременным соседкам по палате пособия и скидки. Вместо этого она брала их телефоны и оформляла кредиты.
пятитысячные рублевые купюры
О многомиллионных долгах три уфимские семьи узнали от коллекторов. Звонки взыскателей стали финалом удивительной аферы, развернувшейся в стенах городского перинатального центра. О схеме, где главная героиня — беременная женщина, первым рассказал Mash.

Ключевой фигурой драмы стала их соседка по палате. Дама, ожидавшая третьего ребёнка, легко втиралась в доверие к будущим мамам. Её козырем были обещания золотых гор: она, мол, как опытная мать знает всё о получении выплат и умеет заказывать товары с огромными скидками.

Схема была проста, как дважды два, но сработала безотказно. Для фокуса требовался лишь телефон жертвы на пару минут. Доступ к чужим госаккаунтам открывал аферистке дорогу в мир онлайн-кредитования. Займы оформлялись мгновенно, а средства улетали на её счёт.

Под удар попали не только сами женщины, но и их супруги. О новой кредитной кабале они даже не подозревали до тех пор, пока им не начали писать службы взыскания.

Суммарный ущерб уже перевалил за шесть миллионов рублей. Потерпевшие уверены, что жертв может быть и больше. Сама комбинаторша, по их словам, на свободе, пока её муж няньчится с грудничком.

