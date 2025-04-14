В Уфе арестован глава московской фирмы за хищение при ремонте аэропорта

Компания получила 6,1 млрд рублей аванса, но не выполнила обязательства по контракту

В Уфе взят под стражу руководитель московской компании, подозреваемый в хищении бюджетных средств при реконструкции Магнитогорского международного аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Башкирии 14 марта.

Столичный предприниматель в 2022 году заключил многомиллиардный контракт на ремонтные работы в аэропорту, расположенном в Абзелиловском районе Башкортостана. По условиям соглашения, фирма должна была освоить 6,6 миллиардов рублей, получив предоплату в размере 6,1 миллиарда.

История приняла неожиданный поворот, когда контракт был расторгнут из-за многочисленных нарушений со стороны подрядчика. Следствие установило, что компания систематически завышала объемы выполненных работ в представляемых актах.

Особое внимание правоохранителей привлек тот факт, что после аннулирования договора значительная часть предоплаты так и не вернулась заказчику. Эти действия были квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере, за что бизнесмену может грозить лишение свободы сроком до десяти лет и штраф в размере один миллион рублей.

Примечательно, что аэропорт Магнитогорска уже не первый раз оказывается в эпицентре скандала. В начале 2025 года генеральный директор АО «Международный аэропорт Магнитогорск» Евгений Кирсанов был приговорен к трем годам лишения свободы за незаконные премии и использование бизнес-класса членами его семьи.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что Руслан Казыханов, ранее занимавший пост советника главы Башкирии по науке, подал апелляцию на решение Кировского районного суда Уфы, приговорившего его к четырем годам лишения свободы за хищение бюджетных средств и фальсификацию документов. По материалам уголовного дела, фигурант организовал схему с фиктивными научными контрактами, благодаря которой присвоил свыше 18 миллионов рублей из федерального финансирования национального проекта «Наука».