0
31 минута
Криминал

В Уфе арестован 23-летний парень за серийные нападения на студентов

В Уфе поймали 23-летнего парня из Абзелиловского района. Он с ножом и страйкбольным пистолетом пытался грабить студентов, требуя переводы.
преступник
©МВД по Башкирии

В Уфе полиция задержала 23-летнего уроженца Абзелиловского района, которого подозревают в серии разбойных нападений на студентов. Угрожая ножом и страйкбольным пистолетом, он требовал от жертв перевести ему деньги через банковские приложения, сообщили в МВД по Башкирии.

Преступник действовал по одной схеме: выслеживал студентов, в том числе иностранцев, и под угрозой оружия заставлял их открыть банковское приложение для перевода средств. В одном из случаев трое студентов отказались платить. В завязавшейся драке нападавший ранил двоих из них и скрылся. В тот же день в полицию обратился еще один студент с похожим заявлением.

Полиция быстро установила личность подозреваемого и задержала его. При обыске у него нашли складной нож и страйкбольный пистолет — предположительно, те самые, с которыми он совершал нападения. На допросе молодой человек во всем признался.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о разбое с применением оружия. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается, полиция проверяет его причастность к другим подобным преступлениям.

Инциденты с участием студентов, в том числе иностранцев, периодически происходят в столице Башкирии. Правоохранительные органы регулярно сообщают о различных происшествиях, от драк в общежитиях до более серьезных преступлений. Например, в марте 2025 года в Стерлитамаке было возбуждено уголовное дело о хулиганстве после массовой драки в студенческом общежитии, где также пострадали люди.

Похожие записи
0
10.10.2025
Криминал

Трезв, но не в себе: экспертиза установила состояние уфимца, сбросившего дочь с четвертого этажа

арест преступника
В Уфе 34-летний отец выбросил свою трёхлетнюю дочку с четвёртого этажа. Мужчина оказался трезв. Девочка сейчас в реанимации, а его отправили в СИЗО.
0
10.10.2025
Происшествия

«Состояние крайне тяжелое, но стабильное»: в Уфе врачи борются за жизнь 3-летней девочки, выброшенной отцом из окна

консилиум врачей
В Уфе трехлетняя девочка находится в критическом состоянии после падения с четвертого этажа. Её выбросил собственный отец. Пока лучшие врачи борются за её жизнь, мужчину арестовали на два месяца.
0
10.10.2025
Криминал

В Уфе в СИЗО отправили мужчину, сбросившего дочь с балкона

арест преступника
В Уфе арестовали мужчину, который хладнокровно сбросил свою трёхлетнюю дочку с балкона четвёртого этажа. Ближайшие два месяца он проведёт в СИЗО по обвинению в покушении на убийство.
0
10.10.2025
Криминал

Суд в Уфе решает судьбу отца, выкинувшего дочь с четвертого этажа

сотрудник следкома осматривает место происшествия
В Уфе судят 34-летнего мужчину, который выбросил маленькую дочь из окна 4 этажа. Девочка в реанимации, отец был трезв и не раскаивается.
0
09.10.2025
Происшествия

«Не замечали конфликтов»: что известно о семье выброшенного из окна ребенка в Уфе

муж и жена
Дикое утро в Уфе. 34-летний отец вышвырнул из окна трехлетнюю дочку. Ребенок в критическом состоянии, мужчина задержан. Соседи в шоке и дают разные показания.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.