В Уфе арестован 23-летний парень за серийные нападения на студентов

В Уфе поймали 23-летнего парня из Абзелиловского района. Он с ножом и страйкбольным пистолетом пытался грабить студентов, требуя переводы.

В Уфе полиция задержала 23-летнего уроженца Абзелиловского района, которого подозревают в серии разбойных нападений на студентов. Угрожая ножом и страйкбольным пистолетом, он требовал от жертв перевести ему деньги через банковские приложения, сообщили в МВД по Башкирии.

Преступник действовал по одной схеме: выслеживал студентов, в том числе иностранцев, и под угрозой оружия заставлял их открыть банковское приложение для перевода средств. В одном из случаев трое студентов отказались платить. В завязавшейся драке нападавший ранил двоих из них и скрылся. В тот же день в полицию обратился еще один студент с похожим заявлением.

Полиция быстро установила личность подозреваемого и задержала его. При обыске у него нашли складной нож и страйкбольный пистолет — предположительно, те самые, с которыми он совершал нападения. На допросе молодой человек во всем признался.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о разбое с применением оружия. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается, полиция проверяет его причастность к другим подобным преступлениям.

Инциденты с участием студентов, в том числе иностранцев, периодически происходят в столице Башкирии. Правоохранительные органы регулярно сообщают о различных происшествиях, от драк в общежитиях до более серьезных преступлений. Например, в марте 2025 года в Стерлитамаке было возбуждено уголовное дело о хулиганстве после массовой драки в студенческом общежитии, где также пострадали люди.