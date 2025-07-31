В Уфе арестован 17-летний студент по делу о госизмене и подготовке диверсии

В Уфе по делу о госизмене и подготовке диверсии арестован 17-летний студент. По версии ФСБ, он за деньги снимал стратегические объекты в нескольких городах России для украинских спецслужб и готовил поджог локомотива.

Студент-первокурсник одного из вузов Башкирии стал фигурантом уголовного дела о государственной измене и приготовлении к диверсии. Как сообщили в региональных управлениях ФСБ и Следственного комитета, 17-летний уфимец был арестован по ходатайству следствия.

По данным силовиков, молодой человек с сентября 2024 по февраль 2025 года сотрудничал с неустановленным куратором. Он собирал и передавал сведения об объектах промышленности и транспорта в Уфе, Казани и Рязани. В его объектив попадали объекты ТЭК, жилые дома, учреждения и даже припаркованные автомобили. При этом, как утверждает следствие, студент полностью осознавал, что эти данные будут использованы спецслужбами Украины для атак с помощью беспилотников.

За свою работу он получал вознаграждение, суммы варьировались от одной тысячи до 65 тысяч рублей за задание. Со временем, по информации ФСБ, парень сам дорос до роли координатора и начал привлекать к выполнению заданий своих знакомых, которые, впрочем, не догадывались об истинных целях съёмки.

Студента задержали при подготовке к поджогу локомотива на ж/д станции Дёма. По данным следствия, за эту диверсию ему было обещано 200 тысяч рублей.

На видео, распространённом УФСБ, задержанный признаётся, что по заданию куратора снимал нефтеперерабатывающий завод в Рязани за 65 тысяч рублей, а также детский сад, хостел и церковь в Казани за 50 тысяч. Рассказывая о последнем задании, он говорит, что получил просьбу найти исполнителя для поджога локомотива, разместил объявление в телеграм-канале, а на следующий день был «блестяще задержан сотрудниками правоохранительных органов».

Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства дела, в том числе ищут организатора преступной схемы.