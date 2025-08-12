В Уфе арестовали трёх мигрантов за избиение женщин и порчу автомобиля

Трое граждан Узбекистана заключены под стражу по делу о трёх эпизодах хулиганства и умышленной порче имущества. По данным следствия, они избили двух женщин и мужчину, а также повредили иномарку на улице Халтурина, причинив ущерб в 100 тыс. рублей.

Советский районный суд Уфы заключил под стражу трёх граждан Узбекистана, проходящих обвиняемыми по делу о хулиганстве и умышленном повреждении имущества. Об этом 12 августа сообщила объединённая пресс-служба судов Башкортостана.

По версии следствия, первый инцидент произошёл возле дома №123 на проспекте Октября. Группа мужчин, действуя по предварительному сговору и без повода, атаковала двух женщин и мужчину, нанеся им множественные удары руками и ногами. Пострадавшие получили телесные повреждения.

Второй эпизод связан с повреждением автомобиля Nissan Tiida возле дома №44 на улице Халтурина. Фигуранты, по данным следствия, били ногами по капоту машины, причинив владельцу ущерб, оценённый примерно в 100 тысяч рублей.

Действия мужчин квалифицированы по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, три эпизода) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества из хулиганских побуждений, повлекшее значительный ущерб).

Суд признал невозможным применение более мягкой меры пресечения, указав на тяжесть обвинений и риск ухода фигурантов от следствия. Граждан Узбекистана отправили в СИЗО до 7 октября 2025 года.

Постановления не вступили в законную силу, у защиты есть право обжаловать их в апелляционной инстанции.