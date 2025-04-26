В Уфе арестовали преподавателя-бизнесмена

Его обвиняют в получении взяток от студентов

Профессор Уфимского нефтяного университета и владелец компании «Аквамак-процессинг» Олег Макаренко отправился в СИЗО на два месяца. Сегодня, 26 апреля, суд столицы Башкирии принял решение о его аресте.

Бизнесмена задержали по статье 291 УК РФ — дача взятки. Следствие считает, что профессор получил от трёх студентов УГНТУ по 130 тысяч рублей. За эту сумму он обещал «закрыть» сессию, избавив молодых людей от необходимости сдавать экзамены.

Сам Макаренко отрицает свою причастность к преступлению. Однако суд счёл доводы следствия убедительными и отправил подозреваемого под стражу минимум на два месяца.

— Да уж, так и получают многие «высшее образование» а потом удивляемся откуда столько неучей и безграмотных специалистов в своей сфере, особенно ужасно в медицинской сфере, — пишет в соцсетях Rafael.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что в Башкирии осужден экс-руководитель вокзала, собиравший дань с предпринимателей. За пять лет он получил более 900 тысяч рублей взяток, обеспечивая арендаторам «зонтик безопасности» и закрывая глаза на нарушения.