В Уфе 20-летнего уклониста арестовали за поддельную справку об учебе

Документ он предъявил в военкомате и получил незаконную отсрочку от призыва
наручники на решетке
©Imagen

В Уфе арестовали 20-летнего местного жителя, который пытался уклониться от армии с помощью поддельной справки. По решению суда он пробудет под стражей как минимум до 18 сентября. Об этом 20 августа сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда.

По версии следствия, в прошлом году молодой человек купил фиктивную справку о том, что он якобы является студентом. Этот документ он предъявил в военкомате и получил незаконную отсрочку от призыва.

Когда время отсрочки вышло, уфимец перестал являться по повесткам и уехал в Подмосковье, где его и задержали.

Следователь ходатайствовал о заключении парня под стражу на время расследования, и суд удовлетворил эту просьбу. Арест назначен до 18 сентября 2025 года. Это решение еще не вступило в законную силу, и его можно обжаловать.

арест призыв Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

