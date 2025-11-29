В Уфе 19-летнего жителя осудили на 8 лет за разбой на 15 млн рублей

Молодой уфимец инсценировал продажу иномарки, чтобы ограбить покупателей из Санкт-Петербурга. Добычей стали 15 млн рублей, которые он потратил на Audi и отдых.

Октябрьский районный суд Уфы вынес обвинительный приговор 19-летнему местному жителю. Молодого человека признали виновным в совершении разбоя в особо крупном размере с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Следствие установило, что подсудимый разработал преступную схему еще в декабре прошлого года. Он разместил на популярном сайте объявление о продаже премиального автомобиля, которого в реальности не существовало. На предложение откликнулись двое жителей Санкт-Петербурга, прибывшие в столицу Башкирии с наличными средствами для совершения сделки.

Встречу «продавец» назначил в малолюдном месте — промзоне на улице Трамвайной. Дождавшись, когда такси высадит покупателей и уедет, фигурант, скрыв лицо балаклавой, напал на мужчин. Угрожая пневматическим пистолетом калибра 4,5 мм, он потребовал передать ему рюкзак. Добычей налетчика стали 15 миллионов рублей, с которыми он скрылся на своем старом автомобиле.

Похищенные средства юноша потратил сразу жео. Он приобрел автомобиль Audi A7 стоимостью 5,4 миллиона рублей, купил дорогую одежду и оплачивал отдых в развлекательных комплексах. Около 7 миллионов рублей он передал на хранение приятелю. Вскоре правоохранительные органы вышли на след подозреваемого и задержали его.

Решением суда виновному назначено наказание в виде 8 лет и 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу. Изъятые у осужденного денежные средства и приобретенное имущество будут направлены на возмещение ущерба потерпевшим.

В начале ноября в Уфе зафиксирован другой случай хищения, но с меньшим ущербом. 23-летний местный житель похитил у прохожего смартфон и банковскую карту. До момента задержания злоумышленник успел потратить в магазинах около 15 тысяч рублей.

Параллельно в регионе расследуется дело в отношении сотрудника Министерства промышленности. Начальник одного из отделов ведомства был задержан оперативниками ФСБ при получении взятки. Размер незаконного вознаграждения, ставший поводом для ареста чиновника, составил 50 тысяч рублей.