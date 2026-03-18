В Уфе 16-летний школьник готовил теракт в православном храме по заданию куратора с Украины

В Уфе задержали подростка, который планировал изготовить бомбу и совершить теракт в одном из храмов города. Школьника завербовали через мессенджер.
Следственный комитет по Башкирии предъявил обвинение 16-летнему жителю Уфы — он готовил теракт в православном храме столицы республики. Об этом 18 марта сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Подростка обвиняют сразу по трём статьям: содействие террористической деятельности, публичные призывы к терроризму и его пропаганда, а также участие в деятельности террористической организации. По данным следствия, школьника завербовал через мессенджер куратор, находящийся на территории Украины.

Выполняя задания вербовщика, обвиняемый вёл агитационные беседы среди знакомых, склоняя их вступить в запрещённую в России международную террористическую организацию. Кроме того, он публиковал в соцсетях комментарии, создающие положительный образ запрещённой структуры.

Главной задачей, по версии следствия, было изготовление самодельного взрывного устройства и подрыв одного из православных храмов Уфы. При обыске у задержанного нашли экстремистскую литературу, символику террористической организации и видеоинструкции по сборке бомб. Сейчас суд решает вопрос об аресте подростка.

Напомним, в декабре 2025 года суд в Уфе арестовал студента колледжа — уроженца Абзелиловского района, обвиняемого в участии в деятельности сразу двух террористических организаций. Молодой человек с января по октябрь 2025 года размещал в специально созданных каналах в мессенджере материалы, публично оправдывающие и пропагандирующие идеологию и деятельность запрещённых организаций.

В феврале 2026 года СК предъявил обвинения двум 15-летним жителям Янаула по делу о теракте на железной дороге — подростки по заданию из мессенджера за 15 тысяч рублей подожгли релейный шкаф на перегоне Янаул — Рабак. Денег они так и не получили.

По данным межведомственного Совета общественной безопасности Башкирии, за первое полугодие 2025 года число преступлений террористического и диверсионного характера в республике выросло на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Секретарь Совета Валерий Олейник подчеркнул, что «особую тревогу вызывает активизация вербовочной деятельности иностранных спецслужб, ориентированной на молодёжь»

Похожие записи
0
16.03.2026
Криминал

Житель Уфы с ножом и топором за один день напал на двух незнакомцев

спецсигнал на авто полиции
В Уфе ранее судимый мужчина обвиняется в покушении на убийство двух человек — сначала он пять раз ударил ножом прохожего, а через несколько часов нанёс удар топором по голове другому незнакомцу.
0
15.03.2026
Происшествия

В Уфе спасатели вызволили собаку, чья лапа застряла в карабине

лапа собаки застряла в карабине
На улице Рассветной в столице Башкирии сотрудники УГЗ с помощью специнструмента освободили домашнего пса из металлической ловушки.
0
13.03.2026
Здоровье

В Уфе хирурги спасли двухнедельного младенца, переключив артерии на сердце размером с грецкий орех

врачи проводят операцию
В кардиоцентре Уфы хирурги спасли 14-дневного мальчика с критическим пороком сердца — транспозицией магистральных артерий. Длина перемещаемых сосудов составляла всего 8 мм.
0
13.03.2026
Происшествия

Смертельное ДТП в Уфе: водитель «Лады Нивы» погиб после столкновения со «Шкодой»

авто после дтп
Утром 13 марта на улице 6-й Кордон в Уфе произошла авария с участием «Лады Нивы» и Skoda Octavia. Водитель отечественного внедорожника скончался на месте.
0
13.03.2026
Криминал

В Уфе ревнивая сожительница зарезала мужчину двумя ножами и напала на полицейского

нож в крови
В столице Башкортостана суд приговорил 31-летнюю женщину к 8 годам 6 месяцам лишения свободы за убийство сожителя на почве ревности. После задержания она напала на сотрудника полиции.
0
12.03.2026
Дороги и транспорт

В Уфе «Башкирэнерго» отключило бесплатные зарядки для электромобилей — компания сочла их нерентабельными

зарядная станция для электромобиля
Владельцы электрокаров в Уфе лишились бесплатных зарядных станций «Башкирэнерго». Теперь полная зарядка обойдётся в 1–2 тысячи рублей. В республике работают 183 платные станции.
0
11.03.2026
Криминал

В Уфе жительницу Кумертау отправили в колонию за поджог машины соседки

подсудимую ведет под конвоем
Октябрьский районный суд Уфы приговорил 37-летнюю уроженку Кумертау к 2 годам и 8 месяцам колонии-поселения за умышленный поджог чужого автомобиля и угрозу убийством.
