В Уфе 16-летний школьник готовил теракт в православном храме по заданию куратора с Украины

В Уфе задержали подростка, который планировал изготовить бомбу и совершить теракт в одном из храмов города. Школьника завербовали через мессенджер.

Следственный комитет по Башкирии предъявил обвинение 16-летнему жителю Уфы — он готовил теракт в православном храме столицы республики. Об этом 18 марта сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Подростка обвиняют сразу по трём статьям: содействие террористической деятельности, публичные призывы к терроризму и его пропаганда, а также участие в деятельности террористической организации. По данным следствия, школьника завербовал через мессенджер куратор, находящийся на территории Украины.

Выполняя задания вербовщика, обвиняемый вёл агитационные беседы среди знакомых, склоняя их вступить в запрещённую в России международную террористическую организацию. Кроме того, он публиковал в соцсетях комментарии, создающие положительный образ запрещённой структуры.

Главной задачей, по версии следствия, было изготовление самодельного взрывного устройства и подрыв одного из православных храмов Уфы. При обыске у задержанного нашли экстремистскую литературу, символику террористической организации и видеоинструкции по сборке бомб. Сейчас суд решает вопрос об аресте подростка.

Напомним, в декабре 2025 года суд в Уфе арестовал студента колледжа — уроженца Абзелиловского района, обвиняемого в участии в деятельности сразу двух террористических организаций. Молодой человек с января по октябрь 2025 года размещал в специально созданных каналах в мессенджере материалы, публично оправдывающие и пропагандирующие идеологию и деятельность запрещённых организаций.

В феврале 2026 года СК предъявил обвинения двум 15-летним жителям Янаула по делу о теракте на железной дороге — подростки по заданию из мессенджера за 15 тысяч рублей подожгли релейный шкаф на перегоне Янаул — Рабак. Денег они так и не получили.

По данным межведомственного Совета общественной безопасности Башкирии, за первое полугодие 2025 года число преступлений террористического и диверсионного характера в республике выросло на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Секретарь Совета Валерий Олейник подчеркнул, что «особую тревогу вызывает активизация вербовочной деятельности иностранных спецслужб, ориентированной на молодёжь»