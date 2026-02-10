0
3 часа
Криминал

В Стерлитамаке вынесли приговор начальнику смены после взрыва на заводе

Суд Стерлитамака назначил начальнику смены нефтехимического завода наказание в виде трех лет принудительных работ за нарушение правил безопасности, повлекшее гибель двух человек.
судейский молоток в руках судьи
©Gemini

Суд Стерлитамака приговорил начальника смены нефтехимического цеха к трем годам принудительных работ. Следствие доказало, что по его вине на предприятии взорвался трубопровод. В аварии погибли два сотрудника, еще один получил тяжелые травмы.

Взрыв из-за нарушений

Авария произошла 19 августа 2024 года. По версии следствия, 46-летний начальник смены допустил бригаду к работам на неподготовленном участке.

Рабочие начали варить трубопровод, но перед этим из системы не стравили давление и не вытеснили остатки взрывоопасного продукта инертным газом. Из-за этого произошел выброс, газовоздушная смесь воспламенилась и взорвалась.

Ущерб и жертвы

Взрыв унес жизни двух человек. Третий работник выжил, но здоровью нанесен тяжкий вред.

Ударная волна разрушила оборудование и вышла за пределы заводской территории. Осколки и взрыв повредили соседние гаражи и три автомобиля. Суд оценил общий материальный ущерб в сумму свыше 8 млн рублей.

Приговор

Начальник смены свою вину не признал. Суд назначил ему 3 года принудительных работ. В течение этого срока государство будет удерживать 10% из его зарплаты в доход казны.

Приговор в законную силу еще не вступил, стороны могут его обжаловать. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Похожие записи
0
10.02.2026
Здоровье

В Стерлитамаке ввели карантин по бешенству на заправке и в частном секторе

надпись карантин
В Стерлитамаке с 6 февраля действует карантин по бешенству. Опасные очаги найдены на АГЗС и улице Дунайской. Введены жесткие ограничения.
0
09.02.2026
Криминал

Суд в Уфе отправил в СИЗО подростка, напавшего с ножом на студентов БГМУ

подследственный в зале суда
В Уфе суд арестовал 15-летнего подростка, напавшего с ножом на иностранных студентов БГМУ. Обвиняемый признал вину и попросил прощения у всех пострадавших.
0
09.02.2026
Криминал

Верховный суд Башкирии приговорил «ишимбайского стрелка» к 20 годам заключения

посудимого ведут в зал суда
Верховный суд Башкирии приговорил Марзпетуни Галустяна к 20 годам колонии строгого режима за убийство 23-летнего посетителя ишимбайского заведения.
0
09.02.2026
Криминал

В Уфе турагент получила 5 лет колонии за обман 75 клиентов на 14 млн рублей

женщина в зале суда
Суд признал виновной женщину, присвоившую деньги 75 клиентов. Ей назначено 5 лет колонии с отсрочкой наказания. Ущерб составил почти 14 млн рублей.
0
06.02.2026
Криминал

В Уфе суд отправил на принудительное лечение отца, выбросившего дочь с 4-го этажа

арест преступника
Орджоникидзевский районный суд Уфы освободил от уголовной ответственности мужчину, выбросившего трехлетнюю дочь из окна. Его направили на принудительное лечение.
0
05.02.2026
Криминал

Суд избрал меру пресечения для уфимского школьника, напавшего на гимназию

школьник с травматом
Суд в Уфе решил не отправлять подростка, устроившего ЧП в школе 3 февраля, в СИЗО. На время следствия он будет под домашним арестом. История громкая, но, как выяснилось, «оружие» оказалось игрушечным, а пострадавших официально нет.
0
30.01.2026
Происшествия

В Башкирии пьяный водитель сжег скутер на глазах ДПС

дверь с табличкой судья
Житель Башкирии сжег свой скутер во время задержания ДПС. Суд обязал нарушителя выплатить государству рыночную стоимость уничтоженного транспорта.
0
29.01.2026
Новости

Статистика раскрыла город с самым грязным воздухом в Башкирии

выбросы в воздух
По данным Башгидромета за 2025 год, больше всего превышений норм ПДК зафиксировано в Салавате (222 случая). Далее следуют Стерлитамак и Уфа.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.