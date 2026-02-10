В Стерлитамаке вынесли приговор начальнику смены после взрыва на заводе

Суд Стерлитамака назначил начальнику смены нефтехимического завода наказание в виде трех лет принудительных работ за нарушение правил безопасности, повлекшее гибель двух человек.

Суд Стерлитамака приговорил начальника смены нефтехимического цеха к трем годам принудительных работ. Следствие доказало, что по его вине на предприятии взорвался трубопровод. В аварии погибли два сотрудника, еще один получил тяжелые травмы.

Взрыв из-за нарушений

Авария произошла 19 августа 2024 года. По версии следствия, 46-летний начальник смены допустил бригаду к работам на неподготовленном участке.

Рабочие начали варить трубопровод, но перед этим из системы не стравили давление и не вытеснили остатки взрывоопасного продукта инертным газом. Из-за этого произошел выброс, газовоздушная смесь воспламенилась и взорвалась.

Ущерб и жертвы

Взрыв унес жизни двух человек. Третий работник выжил, но здоровью нанесен тяжкий вред.

Ударная волна разрушила оборудование и вышла за пределы заводской территории. Осколки и взрыв повредили соседние гаражи и три автомобиля. Суд оценил общий материальный ущерб в сумму свыше 8 млн рублей.

Приговор

Начальник смены свою вину не признал. Суд назначил ему 3 года принудительных работ. В течение этого срока государство будет удерживать 10% из его зарплаты в доход казны.

Приговор в законную силу еще не вступил, стороны могут его обжаловать. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии.