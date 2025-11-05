В Челябинске арестовали жительницу Башкирии, обвиняемую в убийстве собственной дочери

Жительницу Башкирии, обвиняемую в убийстве 5-летней дочки, арестовали в Челябинске до 3 января. Тело ребёнка нашли в диване. Женщина уверяет, что не убивала ее.

Суд отправил за решётку жительницу Учалов, которую подозревают в расправе над пятилетней дочерью в Челябинске. Калининский районный суд удовлетворил просьбу следствия и определил 43-летней Эльвире Загидуллиной меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО она пробудет как минимум до 3 января следующего года.

©Следком Челябинска

Жуткая история произошла 3 ноября, когда в съёмной квартире на улице 250-летия Челябинска нашли труп девочки. Владелица жилья пришла проверить помещение после того, как арендаторша сообщила о выезде. Тело ребёнка, завёрнутое в пакет, было спрятано внутри дивана. Эксперты насчитали на нём несколько колото-резаных ранений.

Подозрение сразу пало на мать девочки, которая снимала эту квартиру с сентября. После случившегося женщина сбежала в родную Башкирию, где её и задержали силовики. Её доставили обратно в Челябинск для допросов и следственных действий.

©Следком Челябинска

На заседании суда Эльвира плакала и кричала журналистам, что не убивала свою дочь. Её версия событий сильно отличается от выводов следствия. Женщина утверждает, что девочка случайно утонула в ванной, а она, будучи в запое, испугалась и спрятала тело в диван, когда появился запах.

Подозреваемая родилась в Белорецке, а прописана в селе Имангулово Учалинского района, хотя жила в самих Учалах. Это был её единственный ребёнок. В Челябинск, по её словам, она приехала на курсы и для работы мастером маникюра. Расследование этого громкого дела взял под личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

©Следком Челябинска

По некоторым данным, у женщины было непростое прошлое. Сообщается, что до рождения дочери она около трёх лет прожила в Турции и состояла в браке с гражданином этой страны. После расставания с отцом девочки она воспитывала её одна.