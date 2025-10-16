0
Криминал

В Башкирии экс-чиновник получал откаты и расписывался за несделанный ремонт улиц

Экс-глава благоустройства Бирска Альберт Фархутдинов пойдет под суд. Мужчина подписывал «липовые» акты на ремонт дорог и сдавал налево городскую технику. Ущерб казне — 4,5 млн.
Альберта Фархутдинова
©Администрация Бирского района / Vk.com

Бирский межрайонный суд будет рассматривать дело бывшего директора МКУ «Управление благоустройства» Альберта Фархутдинова. Его обвиняют в получении взятки и злоупотреблении служебными полномочиями. В итоге 4,5 млн рублей из городского бюджета ушли не на ремонт дорог, а в карманы чиновника и подрядчиков.

С мая по декабрь 2024 года Фархутдинов получил от руководителя коммерческой фирмы 37,5 тысячи рублей. За эти деньги он предоставил компании муниципальную спецтехнику для полива и уборки улиц по государственному контракту. Техника принадлежала городу, но работала на частную фирму.

Кроме того, чиновник подписал акты о выполнении ремонта на улицах Ленина, Журавлиной и Чеверева, хотя работы фактически не проводились. Три подрядчика получили за «ремонт» более 4,5 млн рублей из бюджета Бирска. В итоге деньги налогоплательщиков ушли впустую — дороги так и остались в плохом состоянии.

Фархутдинов признал вину по обоим обвинениям. Его уволили в связи с утратой доверия по требованию прокуратуры. На имущество экс-чиновника наложен арест в обеспечительных целях.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Бирский межрайонный суд. Фархутдинову грозит наказание по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и части 3 статьи 286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Взяткодателю также дана правовая оценка, сообщили в Следственном комитете.

Это не первое коррупционное дело в администрации Бирска. В марте 2025 года арестовали бывшего мэра города Викторию Бурдину и её заместителя Сергея Гайтанова. Бурдину обвиняют в получении взятки в 30 тысяч рублей от подрядчика за подписание актов по благоустройству парка. Также она продала объект культурного наследия «Дом Коновалова» почти на 3 млн рублей дешевле реальной стоимости.

Гайтанова уже осудили — в августе 2025 года суд приговорил его к трём годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей за посредничество при передаче взятки. Бурдина остается в СИЗО, её дело продолжает расследоваться.

У самого Фархутдинова это тоже не единственное дело. В июле 2025 года его обвинили в мошенничестве при ремонте другого участка дороги — там ущерб составил более 4,3 млн рублей. По этому делу он был арестован и находится под стражей. Все уголовные дела против него объединены в одно производство.

