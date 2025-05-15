В башкирском Стерлитамаке девушка задержала вора-рецидивиста

В Башкирии 24-летняя девушка в одиночку задержала уголовника, покусившегося на отцовскую машину. И пока многие трясутся от страха при виде подозрительных личностей, она действовала решительно.

Дело было ночью. Девушка возвращалась домой и заметила, как какой-то тип орудует в авто её отца. Не растерялась — сразу набрала родителя и… вцепилась в куртку злоумышленника мертвой хваткой. Удерживала преступника до приезда родителей, как будто это не вор, а парень, который не перезвонил после свидания.

Полицейские быстро задержали преступника — им оказался 38-летний нетрезвый рецидивист из Стерлитамакского района. В карманах — полный джентльменский набор взломщика: отвёртка и нож, сообщили в МВД региона.

Мужчина сразу во всём сознался. Теперь ему грозит уголовная статья за покушение на кражу со «значительным ущербом». Пока находится под подпиской о невыезде.

Мы в шоке от смелости девушки, но так делать не советуем — вор мог оказаться опаснее. Хотя, если все девушки в Стерлитамаке такие отчаянные, преступникам там точно не поздоровится.