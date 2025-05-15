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В башкирском Стерлитамаке девушка задержала вора-рецидивиста

©МВД Башкирии

В Башкирии 24-летняя девушка в одиночку задержала уголовника, покусившегося на отцовскую машину. И пока многие трясутся от страха при виде подозрительных личностей, она действовала решительно.

Дело было ночью. Девушка возвращалась домой и заметила, как какой-то тип орудует в авто её отца. Не растерялась — сразу набрала родителя и… вцепилась в куртку злоумышленника мертвой хваткой. Удерживала преступника до приезда родителей, как будто это не вор, а парень, который не перезвонил после свидания.

перчатки и деньги
©МВД Башкирии

Полицейские быстро задержали преступника — им оказался 38-летний нетрезвый рецидивист из Стерлитамакского района. В карманах — полный джентльменский набор взломщика: отвёртка и нож, сообщили в МВД региона.

отвертка и нож в чехле
©МВД Башкирии

Мужчина сразу во всём сознался. Теперь ему грозит уголовная статья за покушение на кражу со «значительным ущербом». Пока находится под подпиской о невыезде.

Мы в шоке от смелости девушки, но так делать не советуем — вор мог оказаться опаснее. Хотя, если все девушки в Стерлитамаке такие отчаянные, преступникам там точно не поздоровится.

происшествия в Стерлитамаке Стерлитамак
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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