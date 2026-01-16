0
Криминал

В башкирском Кумертау бывшую снабженку авиазавода осудили за откаты от поставщиков

Бывшую сотрудницу Кумертауского авиационного производственного предприятия (КумАПП) Аллу Коннову осудили на полтора года колонии общего режима за получение взяток от поставщиков на сумму почти 2,7 млн рублей.
дверь с табличкой судья
Кумертауский межрайонный суд Башкортостана приговорил к реальному сроку бывшую сотрудницу Кумертауского авиационного производственного предприятия. 53-летняя Алла Коннова получила полтора года колонии общего режима за систематическое получение взяток от поставщиков? сообщает РБК-Уфа

Содержание
  1. Схема взяточничества
  2. Решение суда
  3. Справка

Схема взяточничества

Коннова работала специалистом отдела снабжения КумАПП. По версии следствия, с 2019 по 2024 год она регулярно получала денежные вознаграждения от компаний-поставщиков.

Взамен женщина способствовала ограничению допуска конкурентов к участию в тендерах предприятия. В результате КумАПП заключал контракты на поставку комплектующих с фирмами, условия которых были менее выгодными для завода.

Общий размер незаконных платежей составил около 2,7 миллиона рублей.

Решение суда

Коннова признала вину и раскаялась. Помимо полутора лет лишения свободы, суд запретил ей на 3,5 года занимать определённые должности. Сумму взятки конфискуют в пользу государства.

Осуждённую взяли под стражу в зале суда. Приговор можно обжаловать.

Справка

Дело Конновой передали в суд в октябре 2025 года. По данным следствия, к моменту рассмотрения её дела восемь взяткодателей уже осудили, ещё двое ожидали приговора.

В апреле 2025 года за аналогичное преступление осудили коллегу Конновой — ведущего специалиста отдела снабжения КумАПП Вячеслава Ярцева. Он получил два года колонии строгого режима и штраф за взятки на 4 миллиона рублей.

