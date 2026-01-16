В башкирском Кумертау бывшую снабженку авиазавода осудили за откаты от поставщиков

Кумертауский межрайонный суд Башкортостана приговорил к реальному сроку бывшую сотрудницу Кумертауского авиационного производственного предприятия. 53-летняя Алла Коннова получила полтора года колонии общего режима за систематическое получение взяток от поставщиков? сообщает РБК-Уфа
Схема взяточничества
Коннова работала специалистом отдела снабжения КумАПП. По версии следствия, с 2019 по 2024 год она регулярно получала денежные вознаграждения от компаний-поставщиков.
Взамен женщина способствовала ограничению допуска конкурентов к участию в тендерах предприятия. В результате КумАПП заключал контракты на поставку комплектующих с фирмами, условия которых были менее выгодными для завода.
Общий размер незаконных платежей составил около 2,7 миллиона рублей.
Решение суда
Коннова признала вину и раскаялась. Помимо полутора лет лишения свободы, суд запретил ей на 3,5 года занимать определённые должности. Сумму взятки конфискуют в пользу государства.
Осуждённую взяли под стражу в зале суда. Приговор можно обжаловать.
Справка
Дело Конновой передали в суд в октябре 2025 года. По данным следствия, к моменту рассмотрения её дела восемь взяткодателей уже осудили, ещё двое ожидали приговора.
В апреле 2025 года за аналогичное преступление осудили коллегу Конновой — ведущего специалиста отдела снабжения КумАПП Вячеслава Ярцева. Он получил два года колонии строгого режима и штраф за взятки на 4 миллиона рублей.