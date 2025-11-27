В башкирском Ишимбае задержан директор «Межрайкоммунводоканала» по делу о хищении 3,5 млн

Руководителя муниципального предприятия «Межрайкоммунводоканал» задержали по подозрению в хищении 3,5 млн рублей. Деньги были перечислены подрядчику за работы, которые выполнили работники самого водоканала.

В Ишимбае задержан директор муниципального унитарного предприятия «Межрайкоммунводоканал», сообщает пресс-служба Следственного комитета. Руководителю предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Расследование было инициировано межрайонной прокуратурой после проверки деятельности предприятия.

В апреле 2024 года в Ишимбае произошло разрушение нескольких участков канализационного коллектора. Для устранения аварии МУП заключил договор с компанией «СпецПромСервис» на проведение ремонтных работ. Согласно документам, подрядная организация должна была выполнить капитальный ремонт участков сетей.

Проверка установила, что фактически работы проводились силами сотрудников самого «Межрайкоммунводоканала» с использованием техники и материалов предприятия. При этом в документах исполнителем был указан сторонний подрядчик. На счета компании «СпецПромСервис» было перечислено более 3,5 миллиона рублей.

В настоящее время обвиняемому избирается мера пресечения. Материалы уголовного дела переданы в следственные органы, прокуратура продолжает контролировать ход расследования.

Это второе уголовное дело, связанное с водоснабжением в Ишимбайском районе за последний месяц. 12 ноября 2025 года было возбуждено дело о мошенничестве при строительстве водопровода в селах Урняк и Карасевка. Подрядчик получил оплату за работы, которые не были завершены в установленные сроки.

В августе 2025 года жители Ишимбая оставались без горячего водоснабжения в течение двух недель в связи с проведением плановых работ на сетях. Жители города неоднократно обращались с жалобами на качество водоснабжения.