В Башкирии жильцы переплачивали за тепло из-за бездействия управляющей компании

В Белорецке управляющая компания заставила жильцов многоэтажки платить за отопление втридорога. Информация от прокуратуры Башкирии — горячее, чем сами батареи.

Жильцы дома по улице Крупской долго не понимали, почему их коммуналка превратилась в кредит на квартиру. А всё просто: ООО «Домовое хозяйство» решило сэкономить на ремонте общедомового счётчика тепла.

Он сломался, но УК и бровью не повела. Зачем чинить, когда можно начислять по нормативу? А норматив, как известно, это когда ты платишь даже за то тепло, которое улетело в форточку соседа.

Прокуратура такой «план действий» не оценила. Инженера компании тут же привлекли к административной ответственности за нарушение лицензионных требований. А директору вынесли представление — мол, либо ставь новый счётчик, либо готовь кабинет для более серьёзных разговоров.

После этого официального воздействия новый счётчик чудесным образом появился.

Мы в редакции думаем — интересно, а если бы жильцы молчали, их так и грели бы тройным тарифом до второго пришествия? Ну что ж, запоминаем полезный совет: прокуратура — лучший специалист для исправления коммунальных перерасходов.