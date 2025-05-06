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В Башкирии жильцы переплачивали за тепло из-за бездействия управляющей компании

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В Белорецке управляющая компания заставила жильцов многоэтажки платить за отопление втридорога. Информация от прокуратуры Башкирии — горячее, чем сами батареи.

Жильцы дома по улице Крупской долго не понимали, почему их коммуналка превратилась в кредит на квартиру. А всё просто: ООО «Домовое хозяйство» решило сэкономить на ремонте общедомового счётчика тепла.

Он сломался, но УК и бровью не повела. Зачем чинить, когда можно начислять по нормативу? А норматив, как известно, это когда ты платишь даже за то тепло, которое улетело в форточку соседа.

Прокуратура такой «план действий» не оценила. Инженера компании тут же привлекли к административной ответственности за нарушение лицензионных требований. А директору вынесли представление — мол, либо ставь новый счётчик, либо готовь кабинет для более серьёзных разговоров.

После этого официального воздействия новый счётчик чудесным образом появился.

Мы в редакции думаем — интересно, а если бы жильцы молчали, их так и грели бы тройным тарифом до второго пришествия? Ну что ж, запоминаем полезный совет: прокуратура — лучший специалист для исправления коммунальных перерасходов.

Белорецк проверка прокуратуры
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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