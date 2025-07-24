В Башкирии жестко задержали замдиректора Центра Развития туризма республики Артура Идельбаева

В Уфе силовики задержали руководство Центра развития туризма. Директора Руслана Юнусова и его зама Артура Идельбаева подозревают в мошенничестве и хищении бюджетных денег ©Башкирия Онлайн
Туристическая отрасль Башкирии получила мощный удар под дых. Руководство ключевых организаций, отвечавших за развитие сферы, оказалось в центре громкого скандала с задержаниями и обысками. По данным МК-Уфа, речь может идти о хищении бюджетных средств в особо крупном размере.
В наручниках оказались сразу трое: директор Центра развития туризма (ЦРТ) Руслан Юнусов, его заместитель Артур Идельбаев и глава «Проектного офиса» Ильнур Куватов. Силовики провели выемку документов в их офисах, по адресам проживания и даже в республиканском Министерстве туризма, сообщают источники.
Соцсети облетело видео, где известного общественника Артура Идельбаева жёстко задерживают оперативники ФСБ. Получить комментарии в самом центре не вышло — телефоны оказались отключены. Официальные ведомства пока хранят молчание, не давая развёрнутых комментариев.
Фигурантов дела, по предварительной информации, подозревают в махинациях с государственными грантами. Деньги выделялись по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Если их вину докажут, им может грозить до 10 лет тюрьмы.
Схема, по данным источников, была простой, как походная палатка. Только вот палатки по документам стоили 200 тысяч рублей за штуку при их реальной цене в 15 тысяч.
Глава Минтуризма Зухра Гордиенко подтвердила СМИ, что правоохранителей интересовали документы по работе с ЦРТ начиная с 2020 года, но заверила, что министерство работает в штатном режиме.
- Какова точная сумма ущерба и в чем конкретно их обвиняют?
По версии следствия, речь идёт о хищении около 27 миллионов рублей. Фигурантам вменяют мошенничество в особо крупном размере. По данным правоохранителей, в период с августа 2020 по сентябрь 2022 года руководители, используя своё служебное положение, представили в министерство подложные документы о якобы оказанных туристических услугах. На основании этих фальшивых отчётов они незаконно получили субсидии, выделенные в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
- Почему основное внимание приковано к Артуру Идельбаеву, ведь он был всего лишь заместителем?
Артур Идельбаев — очень известная в Башкирии и неоднозначная фигура. Помимо официальной должности, правоохранители называют его «идеологом и ветераном» радикального крыла башкирского националистического движения. В его доме при обыске были обнаружены фотографии со скандально известными личностями, включая Шамиля Басаева. Кроме того, это не первое его уголовное дело: ранее он уже получал условный срок за избиение журналистов и незаконное предпринимательство. Такой бэкграунд делает его ключевой и наиболее резонансной фигурой в этом скандале.
- А что известно о двух других задержанных?
Вместе с Идельбаевым по делу проходят его непосредственный начальник, директор АНО «Центр развития туризма» Руслан Юнусов, и директор АНО «Проектный офис» Ильнур Куватов. Именно через эти автономные некоммерческие организации, по версии следствия, и проходили бюджетные средства на развитие туризма в республике.
- Что будет с имуществом обвиняемых?
Для обеспечения возмещения ущерба государству суд уже наложил арест на имущество подозреваемых. На данный момент общая стоимость арестованного имущества составляет около 9 миллионов рублей.
- Это дело касается только махинаций с грантами?
На данный момент основное обвинение — мошенничество с субсидиями. Однако следствие также отрабатывает версии о нецелевом расходовании бюджетных средств в целом. Обыски и выемка документов прошли не только в офисах и домах фигурантов, но и в самом Министерстве предпринимательства и туризма Башкирии, где силовиков интересовали все контракты и договорённости с Центром развития туризма начиная с 2020 года.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.