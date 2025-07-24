В Башкирии жестко задержали замдиректора Центра Развития туризма республики Артура Идельбаева

В Уфе силовики задержали руководство Центра развития туризма. Директора Руслана Юнусова и его зама Артура Идельбаева подозревают в мошенничестве и хищении бюджетных денег

Туристическая отрасль Башкирии получила мощный удар под дых. Руководство ключевых организаций, отвечавших за развитие сферы, оказалось в центре громкого скандала с задержаниями и обысками. По данным МК-Уфа, речь может идти о хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

В наручниках оказались сразу трое: директор Центра развития туризма (ЦРТ) Руслан Юнусов, его заместитель Артур Идельбаев и глава «Проектного офиса» Ильнур Куватов. Силовики провели выемку документов в их офисах, по адресам проживания и даже в республиканском Министерстве туризма, сообщают источники.

Соцсети облетело видео, где известного общественника Артура Идельбаева жёстко задерживают оперативники ФСБ. Получить комментарии в самом центре не вышло — телефоны оказались отключены. Официальные ведомства пока хранят молчание, не давая развёрнутых комментариев.

Фигурантов дела, по предварительной информации, подозревают в махинациях с государственными грантами. Деньги выделялись по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Если их вину докажут, им может грозить до 10 лет тюрьмы.

Схема, по данным источников, была простой, как походная палатка. Только вот палатки по документам стоили 200 тысяч рублей за штуку при их реальной цене в 15 тысяч.

Глава Минтуризма Зухра Гордиенко подтвердила СМИ, что правоохранителей интересовали документы по работе с ЦРТ начиная с 2020 года, но заверила, что министерство работает в штатном режиме.