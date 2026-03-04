В Башкирии завели уголовное дело на мать, которая год морила голодом и била троих детей

В Калтасинском районе Башкирии следователи возбудили уголовное дело против многодетной матери, которая почти год оставляла троих детей без еды и присмотра. Старшую дочь женщина избила ногами.

В Калтасинском районе Башкирии следователи возбудили уголовное дело против многодетной матери, которая почти год не заботилась о троих детях. По данным прокуратуры республики, с марта 2025 по февраль 2026 года женщина оставляла детей от года до 15 лет без присмотра и полноценного питания. Кроме того, она схватила старшую дочь за волосы и избила ногами.

Детей поместили в социальные учреждения. Дело возбуждено по ст. 156 УК РФ. Прокуратура выявила бездействие местной администрации и полиции, которые не поставили семью на учёт вовремя. Прокуроры внесли представления главам администрации и полиции. Надзорное ведомство контролирует ход расследования.

Калтасинский район: второе дело за год

Летом 2025 года в том же Калтасинском районе следователи возбудили аналогичное уголовное дело — мать 16-летней девочки злоупотребляла алкоголем, вела асоциальный образ жизни, а затем уехала в другой город, бросив дочь одну, сообщала пресс-служба прокуратуры Башкирии. Подростка временно разместили у родственницы. Нынешний случай стал вторым резонансным эпизодом в районе менее чем за год.

Куда обращаться пострадавшим в Башкирии

В Башкортостане действует бесплатная круглосуточная анонимная линия детского телефона доверия: 8-800-2000-122. В Уфе работает телефон психологической поддержки: +7 347 295 02 36 (круглосуточно, анонимно). О фактах жестокого обращения с детьми можно сообщить в территориальные органы прокуратуры или полиции.

Наказание по ст. 156 УК РФ

Статья 156 УК РФ предусматривает штраф до 100 тысяч рублей, обязательные работы до 440 часов, исправительные работы до двух лет либо принудительные работы или лишение свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности. Если жестокое обращение квалифицируют как истязание, деяние могут дополнительно квалифицировать по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ.