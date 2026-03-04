0
2 часа
Криминал

В Башкирии завели уголовное дело на мать, которая год морила голодом и била троих детей

В Калтасинском районе Башкирии следователи возбудили уголовное дело против многодетной матери, которая почти год оставляла троих детей без еды и присмотра. Старшую дочь женщина избила ногами.
погоны прокуратуры
© rutube

В Калтасинском районе Башкирии следователи возбудили уголовное дело против многодетной матери, которая почти год не заботилась о троих детях. По данным прокуратуры республики, с марта 2025 по февраль 2026 года женщина оставляла детей от года до 15 лет без присмотра и полноценного питания. Кроме того, она схватила старшую дочь за волосы и избила ногами.

Детей поместили в социальные учреждения. Дело возбуждено по ст. 156 УК РФ. Прокуратура выявила бездействие местной администрации и полиции, которые не поставили семью на учёт вовремя. Прокуроры внесли представления главам администрации и полиции. Надзорное ведомство контролирует ход расследования.

Калтасинский район: второе дело за год

Летом 2025 года в том же Калтасинском районе следователи возбудили аналогичное уголовное дело — мать 16-летней девочки злоупотребляла алкоголем, вела асоциальный образ жизни, а затем уехала в другой город, бросив дочь одну, сообщала пресс-служба прокуратуры Башкирии. Подростка временно разместили у родственницы. Нынешний случай стал вторым резонансным эпизодом в районе менее чем за год.

Куда обращаться пострадавшим в Башкирии

В Башкортостане действует бесплатная круглосуточная анонимная линия детского телефона доверия: 8-800-2000-122. В Уфе работает телефон психологической поддержки: +7 347 295 02 36 (круглосуточно, анонимно). О фактах жестокого обращения с детьми можно сообщить в территориальные органы прокуратуры или полиции.

Наказание по ст. 156 УК РФ

Статья 156 УК РФ предусматривает штраф до 100 тысяч рублей, обязательные работы до 440 часов, исправительные работы до двух лет либо принудительные работы или лишение свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности. Если жестокое обращение квалифицируют как истязание, деяние могут дополнительно квалифицировать по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ.

Похожие записи
0
22.02.2026
Происшествия

В Башкирии при пожаре погибла женщина, спасавший ее сосед получил ожоги

горит дом
Поздно вечером 21 февраля в Калтасинском районе сгорел бревенчатый дом. 58-летняя женщина погибла, 28-летний сосед обжег руки, пытаясь ее спасти.
0
17.02.2026
Происшествия

В Башкирии под тяжестью снега разрушилась часть стены двухэтажки

упал фасад дома
В селе Краснохолмский Калтасинского района произошло частичное обрушение кирпичного фронтона двухэтажного дома. Элементы конструкции повредили окно квартиры, пострадавших нет.
0
07.07.2025
Происшествия

В Башкирии 11-летний спортсмен попал в больницу во время мотогонок

красный крест на автомобиле скорой помощи
Очередное ЧП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста в Башкирии. На соревнованиях по мотокроссу в Калтасинском районе 11-летний мальчик упал с байка. Ребёнка экстренно госпитализировали в Уфу.
0
04.03.2026
Новости

Депутат Госдумы от Башкирии Утяшева: «Женщина может рожать до 47 лет, а у мужчин лимитов вообще нет»

Римма Утяшева
Врач-акушер-гинеколог и депутат Римма Утяшева на заседании Курултая Башкирии заявила, что женщина может рожать до 47 лет, а оптимальный возраст материнства — 22–27 лет.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.