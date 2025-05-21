В Башкирии задержана 37-летняя курьер банды телефонных мошенников

В Башкирии поймали 37-летнюю участницу телефонной банды, которая разводила пожилых людей на деньги. Женщина работала курьером в преступной схеме «Ваш родственник попал в аварию», сообщили в пресс-центре МВД региона.

Мошенники звонили жителям республики и давили на жалость: «Ваш сын сбил ребёнка», «Ваша дочь попала в серьёзное ДТП», «Срочно нужны деньги на лечение/взятку». После этого к жертвам приезжала наша героиня — жительница Бирского района — и забирала наличные.

Курьерша попалась с поличным, когда получила от 60-летней бабушки из Уфимского района 60 тысяч рублей и 300 долларов. Деньги она переводила на указанные счета, оставляя себе небольшой процент от суммы.

Теперь дамочка под подпиской о невыезде, а против неё возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция ищет остальных участников банды и других пострадавших.

А ведь многие до сих пор верят в эти сказки про «родственников в беде». Запомните — если вам звонят с такими историями, первым делом перезвоните своим близким. Мошенники играют на эмоциях, а полиция потом собирает слёзы в протоколы.