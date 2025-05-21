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В Башкирии задержана 37-летняя курьер банды телефонных мошенников

©Imagen

В Башкирии поймали 37-летнюю участницу телефонной банды, которая разводила пожилых людей на деньги. Женщина работала курьером в преступной схеме «Ваш родственник попал в аварию», сообщили в пресс-центре МВД региона.

Мошенники звонили жителям республики и давили на жалость: «Ваш сын сбил ребёнка», «Ваша дочь попала в серьёзное ДТП», «Срочно нужны деньги на лечение/взятку». После этого к жертвам приезжала наша героиня — жительница Бирского района — и забирала наличные.

Курьерша попалась с поличным, когда получила от 60-летней бабушки из Уфимского района 60 тысяч рублей и 300 долларов. Деньги она переводила на указанные счета, оставляя себе небольшой процент от суммы.

Теперь дамочка под подпиской о невыезде, а против неё возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция ищет остальных участников банды и других пострадавших.

А ведь многие до сих пор верят в эти сказки про «родственников в беде». Запомните — если вам звонят с такими историями, первым делом перезвоните своим близким. Мошенники играют на эмоциях, а полиция потом собирает слёзы в протоколы.

мошенничество в Башкирии
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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