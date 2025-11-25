0
49 минут
Криминал

В Башкирии задержан подозреваемый в незаконном обороте 10 тысяч сим-карт

Сотрудники УФСБ задержали 38-летнего мужчину, который использовал специализированное оборудование для активации тысяч сим-карт. Ему грозит ответственность по статье 272.1 УК РФ.
телефоны и сим карты
©УФСБ по Башкирии

Сотрудники Управления ФСБ по Республике Башкортостан пресекли деятельность, связанную с незаконным оборотом средств связи и компьютерной информации. По данным ведомства, в Дуванском районе задержан 38-летний местный житель. Следствие полагает, что мужчина организовал в своем домовладении точку для массовой регистрации и использования абонентских номеров.

Согласно материалам дела, подозреваемый с 2023 года приобретал специализированное оборудование — сим-боксы, предназначенные для одновременной работы с большим количеством карт. Для активации номеров использовались персональные данные граждан, копии паспортов которых приобретались через мессенджер Telegram без ведома владельцев документов.

Активированные сим-карты сдавались в аренду третьим лицам через удаленный доступ. Данная услуга позволяла пользователям совершать звонки, отправлять сообщения и регистрировать аккаунты в сервисах, сохраняя анонимность. Оплата за предоставление доступа к оборудованию принималась в криптовалюте.

В ходе оперативных мероприятий правоохранительные органы провели 11 обысков. У жителя села Месягутово изъято более 10 тысяч сим-карт различных операторов связи, компьютерная техника, жесткие диски и агрегаторы для сим-карт. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 272.1 УК РФ («Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ»).

Подобные правонарушения фиксировались в регионе и ранее. В октябре 2025 года News-Bash сообщал о вынесении приговора бывшему директору компании «Газтехсервис». Эмиль Валитов был признан виновным в копировании базы данных потребителей газа с целью ее дальнейшей продажи.

В случае с Валитовым суд назначил наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. В отношении же нынешнего фигуранта из Месягутово санкция инкриминируемой статьи предусматривает более строгое наказание — лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до одного миллиона рублей. Следственные действия продолжаются.

