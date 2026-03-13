0
4 часа
Криминал

В Башкирии задержали заказчика поджога автомобиля адвоката

В Башкирии полиция при поддержке СОБР Росгвардии задержала 40-летнего жителя Белорецка, организовавшего поджог Kia Rio адвоката из-за судебного конфликта. Ущерб превысил 2 млн рублей.
задержание подозреваемого
©МВД по Башкирии

Сотрудники полиции совместно с бойцами СОБР Росгвардии задержали в Белорецке 40-летнего мужчину, который организовал поджог автомобиля адвоката. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Что стало причиной конфликта между компаньонами

По версии следствия, задержанный вместе с 61-летним партнёром вёл коммерческую деятельность в сфере недвижимости и автотранспорта. Между компаньонами произошёл конфликт, после чего бывший партнёр обратился с иском в суд. Судебные разбирательства продолжаются до настоящего времени.

Фигурант, испытывая неприязнь к адвокату оппонента, решил организовать поджог его машины. Для этого он привлёк знакомого, периодически подрабатывавшего у него разнорабочим, пообещав вознаграждение. Ночью исполнитель подошёл к припаркованному Kia Rio, облил его заранее купленной горючей жидкостью и поджёг. У машины полностью выгорела передняя часть, ущерб превысил 2 млн рублей.

Следователи ОМВД по Белорецкому району возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества. Обоим подозреваемым избрана мера пресечения, расследование продолжается.

RuTube
©МВД по Башкирии

Серийный поджигатель из Уфы и 9 сожжённых машин

В 2024 году прокуратура Башкортостана утвердила обвинительное заключение по аналогичному делу — уфимец в период с 2018 по 2023 год поджёг девять автомобилей, причинив ущерб свыше 8 млн рублей.

Статистика поджогов в Башкортостане за последние годы

По данным ГУ МЧС по РБ, за 10 месяцев 2025 года в Башкортостане произошло более 6600 пожаров различного характера, в которых погибли 170 человек. В 2023 году в республике зафиксировано 520 пожаров из-за умышленных действий — на 9,7% больше, чем годом ранее. В 2022 году (10 месяцев)  в Башкирии зарегистрировано 337 возгораний автомобилей, в которых погибли 5 человек.

Что грозит за поджог по статье 167 УК РФ

Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 167 УК РФ) при значительном ущербе наказывается штрафом до 40 тыс. рублей либо лишением свободы на срок до двух лет, а при совершении путём поджога — лишением свободы до пяти лет.

Граждане, ставшие свидетелями поджогов, могут сообщить о происшествии по телефону экстренных служб 112 или обратиться в полицию по номеру 02 (102 с мобильного).

