В Башкирии задержали мужчину с самодельным обрезом

Под Стерлитамаком мужчина решил проверить самодельный обрез. Мишенью стал холодильник, свидетелем — жена. Теперь оружейнику-самоучке грозит «уголовка»

Два уголовных дела и невесёлое утро в полиции. Таков итог пьяной выходки для 53-летнего жителя Стерлитамака. Как сообщает МВД по Башкирии, мужчину подозревают в незаконном хранении и переделке оружия.

В один из дней 46-летняя женщина услышала выстрелы в садовом товариществе и набрала 02. Приехавший наряд патрульно-постовой службы быстро вычислил и задержал стрелка, который был сильно навеселе и к тому же имел судимость за наркотики.

История у задержанного оказалась в духе дачного самоделкина. По его словам, ржавое ружьё с отломанным прикладом он обнаружил в заброшенном сарае на своём же участке. Немного поработав ножовкой, мужчина превратил старую находку в компактный и вполне боевой обрез.

Приняв на грудь для храбрости, он решил устроить тест-драйв своему творению. Мишенью стал старый холодильник, а единственным зрителем — его супруга. Холодильник, словно безмолвный оппонент в этом странном споре, принял на себя несколько пуль и героически пал под натиском пьяного энтузиазма.

Этот дачный стрелок — не единственный оружейник, попавшийся силовикам в Башкирии этим летом. Совсем недавно оперативники ФСБ накрыли в Уфе целого «оружейного барона» с домашней коллекцией боевых стволов.