В Башкирии задержали мужчину с самодельным обрезом

Под Стерлитамаком мужчина решил проверить самодельный обрез. Мишенью стал холодильник, свидетелем — жена. Теперь оружейнику-самоучке грозит «уголовка» ©МВД по Башкирии
Два уголовных дела и невесёлое утро в полиции. Таков итог пьяной выходки для 53-летнего жителя Стерлитамака. Как сообщает МВД по Башкирии, мужчину подозревают в незаконном хранении и переделке оружия.
В один из дней 46-летняя женщина услышала выстрелы в садовом товариществе и набрала 02. Приехавший наряд патрульно-постовой службы быстро вычислил и задержал стрелка, который был сильно навеселе и к тому же имел судимость за наркотики.
История у задержанного оказалась в духе дачного самоделкина. По его словам, ржавое ружьё с отломанным прикладом он обнаружил в заброшенном сарае на своём же участке. Немного поработав ножовкой, мужчина превратил старую находку в компактный и вполне боевой обрез.
Приняв на грудь для храбрости, он решил устроить тест-драйв своему творению. Мишенью стал старый холодильник, а единственным зрителем — его супруга. Холодильник, словно безмолвный оппонент в этом странном споре, принял на себя несколько пуль и героически пал под натиском пьяного энтузиазма.
Серьёзно, два уголовных дела за стрельбу по холодильнику? Не слишком ли сурово за пьяную глупость?
На первый взгляд — да. Но для закона нет разницы, в кого вы стреляете — в холодильник или в соседа. Мужчине вменяют сразу две статьи УК РФ. Первая — за незаконное хранение оружия (ч. 1 ст. 222), за что можно получить до четырёх лет тюрьмы и штраф до 80 тысяч рублей. Вторая, и это главное, — за незаконное изготовление (ч. 1 ст. 223), потому что он сам превратил ржавое ружьё в обрез, отпилив ствол. А это уже серьёзная заявка. Судимость за наркотики в прошлом тоже не добавит ему очков в глазах судьи.
Этот дачный Рэмбо — уникум, или в Башкирии многие так развлекаются?
Судя по криминальным сводкам, это далеко не единичный случай. В республике наблюдается рост числа преступлений с оружием. Например, в июне 2025 года ФСБ накрыла в Уфе 47-летнего мужчину, который в своём гараже переделывал списанные пистолеты в боевые. А в феврале у 51-летнего уфимского врача-травматолога нашли целый арсенал, включая незарегистрированный пистолет Макарова и патроны к автомату Калашникова. Так что наш стрелок по холодильникам — лишь один из многих «Кулибиных» в криминальной цепочке.
Допустим, я нашёл старое ружьё в сарае у деда. Что делать, чтобы не оказаться на месте этого мужчины?
Главное правило — ни в коем случае не трогать и не прятать находку. Присвоение найденного оружия автоматически делает вас преступником. Правильный алгоритм действий такой:
- Отойдите на безопасное расстояние. Оружие может быть заряжено.
- Немедленно позвоните в полицию или Росгвардию и сообщите о находке.
- Дождитесь приезда сотрудников на месте.
Любая другая последовательность действий, особенно попытка «проверить, как работает», может закончиться очень плачевно.
Получается, если бы он не начал палить, а просто сдал обрез, то ничего бы не было?
Именно так. В Уголовном кодексе есть примечание к статье 222: лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящееся оружие, освобождается от уголовной ответственности. Более того, в Башкирии действует программа, по которой за сданное оружие можно даже получить денежное вознаграждение. Но ключевое слово здесь — «добровольно». Когда к вам уже едет наряд полиции, потому что соседка услышала выстрелы, это уже не добровольная сдача, а изъятие при задержании. Шанс был, но наш герой прострелил его вместе с холодильником.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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