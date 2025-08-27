В Башкирии задержали браконьера, выловившего краснокнижного хариуса

Житель Башкирии решил порыбачить в заказнике «Бижбулякский» и выловил три хариуса из Красной книги. Теперь его скромный улов может стать поводом для уголовного дела.

В заказнике «Бижбулякский» во время рейда задержали мужчину, который незаконно ловил рыбу. Его уловом стали три особи европейского хариуса — вида, занесённого в Красные книги России и Башкортостана, сообщили в пресс-службе регионального минэкологии.

Нарушителя обнаружила начальник природного парка «Аслы-Куль» Гузель Гильманова. У браконьера изъяли рыбу, а материалы дела передали в полицию. Теперь ему может грозить уголовная ответственность.

Вылов хариуса в этом месте — прямой ущерб природе региона. Эта рыба сохранилась лишь в немногих экологически чистых водоёмах республики с минимальным влиянием человека. Заказник «Бижбулякский» — одна из таких ценных территорий, созданных для защиты редких видов.