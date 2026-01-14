0
4 часа
Криминал

В Башкирии за взятку и злоупотребления осужден экс-глава управления в Бирске

Альберт Фархутдинов приговорен к условному сроку и штрафу за получение взятки и подписание актов невыполненных работ. Ущерб составил 4,5 млн рублей.
Альберт Фархутдинов
©Администрация Бирского района / Vk.com

Суд приговорил бывшего руководителя Управления благоустройства Бирска Альберта Фархутдинова к четырем годам условно. Чиновник подписал акты приемки недоделанных дорог и сдавал городскую технику в аренду за взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Содержание
  1. Фиктивный ремонт
  2. Аренда спецтехники
  3. Наказание
  4. Коррупция в Бирске

Фиктивный ремонт

Следствие и суд установили, что Фархутдинов подписал документы о приемке работ по ремонту трех улиц: Ленина, Чеверева и Журавлиной. Он знал, что фактически ремонт не выполнен в полном объеме, но заверил бумаги.

На основании этих актов подрядчики получили из городского бюджета более 4,5 млн рублей.

Аренда спецтехники

Кроме махинаций с дорогами, чиновника признали виновным в получении взятки. Он получил 37,5 тыс. рублей от представителя ООО «Торговый дом «Ресурс»».

За эти деньги Фархутдинов разрешил компании пользоваться муниципальной спецтехникой управления для выполнения их собственных коммерческих заказов.

Наказание

Альберт Фархутдинов признал вину. Его уволили с муниципальной службы еще в апреле 2025 года с формулировкой «в связи с утратой доверия» по требованию прокуратуры.

Суд назначил следующее наказание:

  • 4 года лишения свободы условно (с испытательным сроком 4 года);
  • 375 тыс. рублей штрафа;
  • 2 года запрета на работу в государственных и муниципальных органах.

Коррупция в Бирске

Это не первый коррупционный скандал в администрации Бирска за последнее время. Ранее под следствие попала бывшая глава города Виктория Бурдина и ее заместитель, которых обвиняли в махинациях при благоустройстве парков и исторического центра. Улица Ленина, фигурирующая в деле Фархутдинова, долгое время оставалась проблемным объектом — ремонт там затягивался с 2022 года, вызывая жалобы жителей.

