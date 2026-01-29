0
Криминал

В Башкирии за хранение тротила и наркотиков задержали двоих мужчин

Правоохранительные органы задержали двух мужчин в Башкирии. У одного изъяли наркотики и взрывчатку, которую он принял за мыло. Второй фигурант ранее состоял в ОПГ.
запрещенные вещества
©МВД Башкирии

Сотрудники ФСБ и МВД задержали двоих мужчин на юге Башкирии. У них изъяли почти килограмм промышленной взрывчатки и партию синтетических наркотиков. Следствие установило, что один из фигурантов — бывший участник преступной группировки, который хранил боеприпасы более 20 лет. По решению суда оба подозреваемых заключены под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомств.

Содержание
  1. Как нашли взрывчатку
  2. Откуда взялся тротил
  3. Уголовные дела
  4. Справка

Как нашли взрывчатку

Силовики вышли на след преступников в ходе расследования дела о наркотиках. Оперативники пришли с обыском к 30-летнему жителю Кумертау. Информаторы сообщили, что он занимается сбытом запрещенных веществ.

находка в пакете
©МВД Башкирии

Информация подтвердилась: у подозреваемого нашли 80 граммов «синтетики», электронные весы для фасовки и больше 10 мобильных телефонов. После осмотра квартиры сотрудники проверили надворные постройки. В сарае они обнаружили тайник с тремя промышленными тротиловыми шашками.

На допросе мужчина заявил, что не знал о содержимом свертков. По его словам, он принял бруски за хозяйственное мыло и понял, что это взрывчатка, только когда прочитал маркировку «Тротил».

RuTube
©МВД Башкирии

Откуда взялся тротил

Задержанный сообщил, что свертки ему передал 50-летний знакомый из Салавата. Силовики установили личность поставщика. Выяснилось, что более 20 лет назад он состоял в организованной преступной группировке (ОПГ). Взрывчатка осталась у него с тех времен.

Оперативники провели обыск у жителя Салавата и нашли еще одну тротиловую шашку, аналогичную тем, что изъяли в Кумертау. Общий вес изъятой у подельников взрывчатки составил около одного килограмма.

RuTube
©УФСБ по Башкирии

Уголовные дела

Следователи возбудили уголовные дела против обоих мужчин. Их обвиняют в незаконных передаче, хранении и сбыте взрывчатых веществ. Жителю Кумертау дополнительно предъявили обвинение в незаконном обороте наркотиков. Салаватский городской суд избрал фигурантам меру пресечения в виде ареста.

Справка

Силовики усилили контроль за оборотом оружия и взрывчатки в регионе. Это задержание стало вторым крупным инцидентом с начала 2026 года. Ранее, 20 января, сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Уфе. Группа злоумышленников планировала нападение на отдел полиции и также хранила компоненты для изготовления бомб.

Криминальная активность на юге республики фиксировалась и в прошлом году. В июне 2025 года спецслужбы обезвредили банду в Кумертау, которая похитила человека и вымогала 3,5 миллиона рублей.

