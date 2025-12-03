0
11 минут
Криминал

В Башкирии выявлен картельный сговор на торгах по вывозу мусора на 1,86 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против семи компаний по подозрению в сговоре на торгах по вывозу твердых коммунальных отходов.
мусорные контейнеры
©Регоператор Эко-Сити — Telegram

Федеральная антимонопольная служба сообщила о возбуждении дела по признакам картельного сговора на рынке транспортировки ТКО в Башкирии. По данным ведомства, сумма начальных цен контрактов, заключенных в рамках предполагаемого соглашения, превышает 1,86 миллиарда рублей. Основанием для разбирательства послужили материалы прокурорской проверки.

Фигурантами дела стали семь организаций: «Южная Транспортная Компания», «Альянс Групп», «Чистый город+», «СпецАвтоХозяйство», «Транслогистик», «Экотранс» и «Экоцентр». Одна из них, «Южная Транспортная Компания», зарегистрирована в Краснодарском крае.

По версии ФАС, участники торгов действовали согласованно, что приводило к заключению контрактов с минимальным снижением начальной цены. Признаки сговора были выявлены в том числе с помощью государственной информационной системы «Антикартель». Заказчиками услуг выступали региональные операторы, включая «Эко-Сити» и уфимское МУП «Спецавтохозяйство по уборке города».

В случае, если вина компаний будет установлена, им грозят оборотные штрафы в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Расследование по делу о нарушении антимонопольного законодательства продолжается.

Ранее антимонопольные органы уже выявляли подобные нарушения в других регионах. Например, в ноябре 2025 года ФАС сообщала о признаках картеля на торгах по вывозу ТКО в Забайкальском крае, где общая сумма контрактов составила 4,4 миллиарда рублей, пишут «Ведомости».

Напомним, в ноябре дирекция природных парков Башкирии объявила о повышении стоимости входных билетов для посетителей. Одной из причин такого решения было названо увеличение затрат на вывоз мусора с территорий парков.

Похожие записи
0
02.10.2025
Новости

Россиян предупредили о неподъемных ценах на вывоз ТКО

складирование мусора
Российский экологический оператор прогнозирует десятикратный рост тарифов на вывоз мусора. Причина — острый дефицит перерабатывающих заводов и мест для полигонов.
0
24.07.2025
Новости

80% жителей Башкирии могут сортировать мусор, но экологи не верят отчётам. В чём подвох?

мусорные контейнеры
Минэкологии Башкирии заявило, что 80% жителей имеют возможность сортировать мусор. Экологи усомнились: если в посёлке есть один цветной бак, в отчёт пишут всех
0
11.07.2025
Новости

УФАС остудил пыл «Уфаводоканала» штрафом в 600 тысяч рублей

ГУП «Уфаводоканал» оштрафовали на 600 тысяч рублей. Антимонопольщики выяснили, что компания незаконно отказала жителю в подключении к водопроводу, хотя его соседи водой пользуются
0
05.06.2025
Новости

Башкирия до 2027 года потратит 20 млн рублей на подсчет домашнего мусора

мусоросортировочный центр в Уфе
Замминистра экологии Башкирии Шамиль Фаррахов рассказал депутатам Курултая о грядущей ревизии мусорных нормативов. Власти намерены выяснить реальные объемы отходов в жилых домах республики через натурные измерения.
0
21.01.2025
Экономика

УФАС обломал «Газпрому» тарифное веселье в Башкирии

комфорки газовой плиты
В Башкирии разгорелся настоящий коммунальный скандал. Антимонопольщики поймали за руку местное подразделение «Газпрома», которое слишком увлеклось повышением тарифов, сообщает РБК-Уфа.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.