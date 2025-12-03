В Башкирии выявлен картельный сговор на торгах по вывозу мусора на 1,86 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против семи компаний по подозрению в сговоре на торгах по вывозу твердых коммунальных отходов.

Федеральная антимонопольная служба сообщила о возбуждении дела по признакам картельного сговора на рынке транспортировки ТКО в Башкирии. По данным ведомства, сумма начальных цен контрактов, заключенных в рамках предполагаемого соглашения, превышает 1,86 миллиарда рублей. Основанием для разбирательства послужили материалы прокурорской проверки.

Фигурантами дела стали семь организаций: «Южная Транспортная Компания», «Альянс Групп», «Чистый город+», «СпецАвтоХозяйство», «Транслогистик», «Экотранс» и «Экоцентр». Одна из них, «Южная Транспортная Компания», зарегистрирована в Краснодарском крае.

По версии ФАС, участники торгов действовали согласованно, что приводило к заключению контрактов с минимальным снижением начальной цены. Признаки сговора были выявлены в том числе с помощью государственной информационной системы «Антикартель». Заказчиками услуг выступали региональные операторы, включая «Эко-Сити» и уфимское МУП «Спецавтохозяйство по уборке города».

В случае, если вина компаний будет установлена, им грозят оборотные штрафы в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Расследование по делу о нарушении антимонопольного законодательства продолжается.

Ранее антимонопольные органы уже выявляли подобные нарушения в других регионах. Например, в ноябре 2025 года ФАС сообщала о признаках картеля на торгах по вывозу ТКО в Забайкальском крае, где общая сумма контрактов составила 4,4 миллиарда рублей, пишут «Ведомости».

Напомним, в ноябре дирекция природных парков Башкирии объявила о повышении стоимости входных билетов для посетителей. Одной из причин такого решения было названо увеличение затрат на вывоз мусора с территорий парков.